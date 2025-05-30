Geri Sayım Başladı: Yeni İnfaz Kanunu İçin Tarih Verildi

Yeni infaz paketiyle birlikte 31 Temmuz 2023’ten önce suç işleyenler açık cezaevine erken geçebilecek, açık cezaevindekilerin ise tahliyesi gündemde. Yaklaşık 50 bin mahkumu ilgilendiren infaz düzenlemesi yarın görüşülecek. İşte detaylar...

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Geri Sayım Başladı: Yeni İnfaz Kanunu İçin Tarih Verildi

10. Yargı Paketi ve infaz düzenlemesiyle ilgili takvim netleşti. TGRT Haber muhabiri Burcu Kahriman'ın aktardığı bilgilere göre, yeni İnfaz Kanunu ekim ayında Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) gündemine gelecek.

Daha önce Meclis'e sunulan infaz paketinde kovid 19 sürecine ilişkin özel bir düzenlemeye yer verilmedi. Bu düzenlemenin yeni yasama döneminde, yani Ekim ayında gündeme alınması bekleniyor. Aynı pakette terör suçlarına ilişkin yeni hükümler de yer alacak.

Geri Sayım Başladı: Yeni İnfaz Kanunu İçin Tarih Verildi - Resim : 1

50 BİN MAHKUMU İLGİLENDİRİYOR

Bayram öncesinde yasalaşması beklenen ve yaklaşık 50 bin mahkumu ilgilendiren mevcut infaz paketinin ise 31 Mayıs Cuma günü saat 16.00'da TBMM Adalet Komisyonu'nda görüşülmesi planlanıyor. Düzenlemenin Kurban Bayramı sonrasında yasalaşması bekleniyor.

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Kaynak: TGRT Haber

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