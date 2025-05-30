Beyoğlu’nda Ticari Minibüs Yayaya Çarptı: Kaza Anı Kamerada

İstanbul Beyoğlu’nda geri manevra yapan bir ticari minibüs, yolun karşısına geçmeye çalışan Sevim Ateş’e çarptı. Yaralanan kadın hastaneye kaldırılırken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

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İstanbul’un Beyoğlu ilçesi Bülent Demir Caddesi’nde bugün saat 11.30 sıralarında bir trafik kazası meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Bayram A. yönetimindeki 34 EOC plakalı ticari minibüs, geri geri manevra yaptığı sırada yolun karşısına geçmeye çalışan Sevim Ateş’e çarptı. Sürücünün kazayı fark etmemesi üzerine çevredeki vatandaşlar devreye girerek aracı durdurdu.

Çarpmanın etkisiyle yere düşen Sevim Ateş yaralandı. Vatandaşların yardımıyla minibüsün altından çıkarılan Ateş, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralının sağlık durumu hakkında henüz detaylı bilgi verilmedi.

Kaza anı, cadde üzerinde bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, minibüsün sağ şeritten geri manevra yaptığı ve bu sırada Sevim Ateş’i fark etmeyerek çarptığı açıkça görülüyor. Polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı.

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Kaynak: İHA

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