'Orman Dede' Kurduğu Ormana Gömülemedi, Yanındaki Ormana Defnedildi

Konya'da 30 yıl önce trafik kazasında ölen oğlunun anısına orman kurup, 27 yılda 50 binden fazla fidanı toprakla buluşturan emekli öğretmen Rahim Demirbaş 85 yaşında hayatını kaybetti. ‘Orman Dede’ olarak bilinen Demirbaş, vasiyetinde kurduğu ormana defnedilmek istedi ancak resmi prosedürler yerine getirilemedi. Demirbaş, ormanının yanındaki mezarlığa defnedildi.

Uzun yıllar matematik öğretmenliği yapan ve ülkenin birçok yerinde öğrenciler yetiştiren Rahim Demirbaş, emekli olduktan sonra Ereğli ilçesinde dershane kurup yüzlerce öğrenciyi üniversiteli yaptı. 30 yıl önce oğlu Yahya Demirbaş’ı trafik kazasında kaybeden 6 çocuk babası Rahim Demirbaş, doğduğu Beyören Mahallesi’ne oğlunun anısına orman kurmaya karar verdi. İlk fidanı 1998 yılında diken Demirbaş, ilk etapta diktiği fidanları sulamak için eşekle su taşıdı ve 27 yılda da 50 binden fazla fidan dikip çorak araziyi yeşertti.

Zatürre teşhisiyle 5,5 ay önce tedaviye alınan Rahim Demirbaş, dün hastanedeki tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Yakınları Demirbaş’ı, kurduğu ormana defnetmek için başvuru yaptı. Ancak gerekli prosedürler sağlanamadığı için ormanın yanındaki Beyören Mahallesi Mezarlığı’na defnedilmesine karar verildi. Demirbaş, Ereğli Ulu Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından mezarlıkta toprağa verildi.

Zatürre teşhisiyle 5,5 ay önce tedaviye alınan Rahim Demirbaş, dün hastanedeki tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Yakınları Demirbaş’ı, kurduğu ormana defnetmek için başvuru yaptı. Ancak gerekli prosedürler sağlanamadığı için ormanın yanındaki Beyören Mahallesi Mezarlığı’na defnedilmesine karar verildi. Demirbaş, Ereğli Ulu Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından mezarlıkta toprağa verildi.

Kaynak: DHA