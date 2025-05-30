Kediyi Tüfekle Katletmişti! İtirazlar Sonrası Tutuklandı

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde İstiklal Mahallesi Mercan Sokak'ta kan donduran bir vahşet yaşanmıştı. 69 yaşındaki Nedim Tan, sokakta yaşayan bir kediyi evinin önünü kirlettiği ve sağlığını tehdit ettiğini ileri sürerek pompalı tüfekle öldürmüştü.

SERBEST BIRAKILMIŞTI

Nedim Tan, '5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'na muhalefet' suçundan gözaltına alınmıştı. Polisteki ifadesinin ardından serbest bırakılan Nedim Tan, yapılan itiraz üzerine tekrar gözaltına alındı.

TUTUKLANDI

Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla da tepki çeken Tan, 'Sahipli veya sahipsiz hayvanı öldürme işkence ve kötü muamele' suçundan çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: DHA