İkinci Narin Güran Davasında Flaş Karar

Diyarbakır'da kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ın cansız bedeni derede bulunmuştu. Narin Güran cinayetine ilişkin 3'ü çocuk 15 kişinin yargılandığı ikinci davada karar çıktı. Davada tüm sanıklara ceza verildi.

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İkinci Narin Güran Davasında Flaş Karar

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinin kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde yaşayan 8 yaşındaki Narin Güran'ın cansız bedeni 8 Eylül 2024 tarihinde köyün yakınındaki Eğertutmaz Deresi'nde bir çuval içinde bulunmuştu.

Narin'in öldürülmesine ilişkin davada anne, ağabey ve amca ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Cesedi dereye saklayan Nevzat Bahtiyar'a ise 4 yıl 6 ay hapis verildi.

İkinci Narin Güran Davasında Flaş Karar - Resim : 1

Narin Güran cinayetine ilişkin "suçluyu kayırma" suçundan haklarında dava açılan 6'sı tutuklu 12 sanık ile suça sürüklenen 3 çocuk ise dördüncü kez hakim karşısına çıktı.

Tutuklu sanıklar Maşallah, Fuat ve Birsen Güran, Salim Güran'ın işçisi Mehmet Selim Atasoy, Mehmet Şevket Kaya ve Muhammed Kaya ile tutuksuz sanıklar Şeyma Kaya, İbrahim Halil Güran, Hediye Güran, Barış Güran, Kurtuluş Güran ve Ömer Faruk Güran, çocuklar R.A. (16), M.G. (16) ve İ.K. (17), Diyarbakır 17. Asliye Ceza Mahkemesinde görülecek duruşmada dördüncü kez hakim karşısına çıktı.

Narin Güran cinayetine ilişkin davanın dördüncü duruşmasında, "suçluyu kayırma" suçundan yargılanan 6'sı tutuklu 15 sanığın tamamına ceza verildi.

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Kaynak: İHA

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