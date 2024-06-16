Sedef Güler isimli kadını öldürüp denize atan Yavuz G. yakalandı

İstanbul Büyükçekmece'de Sedef Güler isimli kadının cansız bedeninin denizde, halıya sarılmış ve ayaklarına ağırlık bağlanmış halde bulunmasına ilişkin Yavuz G. isimli şahıs Edirne'de yakalandı.

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Sedef Güler isimli kadını öldürüp denize atan Yavuz G. yakalandı

İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde 24 yaşındaki Sedef Güler'in cansız bedeninin denizde, halıya sarılmış ve ayaklarına ağırlık bağlanmış halde bulunmasına ilişkin Yavuz G. isimli şahıs Edirne'de yakalandı. Yavuz G'nin sorgusunda suçunu itiraf ettiği öğrenildi.

Edirne'de, Büyükçekmece'de denizde halıya sarılmış ve ayaklarına ağırlık bağlanmış halde bulunan Sedef Güler cinayetine ilişkin 1 şüpheli yakalandı.

Edirne Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şubesi ekipleri cinayetle ilişkili olduğu değerlendirilen Yavuz G'yi merkeze bağlı Elçili köyünde yakaladı.

Yavuz G'nin aralarında uyuşturucu ticareti ve kasten öldürme suçlarının olduğu 4 suçtan aranması olduğu tespit edildi.

Zanlının sorgusunda "Alkol ve uyuşturucu kullanmaları sonrası sabah Sedef Güler'in nefes almadığını fark ederek, Güler'i halıya sarıp denize attığı" yönünde itirafta bulunduğu öğrenildi.

Jandarmadaki sorgusu tamamlanan Yavuz G. adliyeye sevk edildi.

Kaynak: AA

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