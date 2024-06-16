Van'da eş başkanlar bayram temizliğine çıktı

DEM Partili Van Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanları Abdullah Zeydan ve Neslihan Şedal, kent genelinde yapılan bayram temizliğine katıldı.

Son Güncelleme:
><

Van Büyükşehir, İpekyolu, Tuşba ve Edremit belediyelerince oluşturulan Çevre Temizliği ve Zabıta Denetim Koordinasyonu, bayram öncesinde başlattığı çalışmalarını bayram sabahına kadar aralıksız sürdürdü. Kent genelindeki 25 ana arter ve 65 ara arterde gece boyu çalışan ekipleri ziyaret eden Eşbaşkanlar Neslihan Şedal ve Abdullah Zeydan, emeklerinden dolayı çalışanlara teşekkür etti.

Sabah saat 03.00’te Maraş Caddesi’nde bir araya gelen Eşbaşkanlar Şedal ve Zeydan’a, İpekyolu Belediye Eşbaşkanı Canan Uzunay, Meclis Başkan Vekili Tuncer Sağınç, Dem Parti Meclis Grup Eş Sözcüsü Dilgeş Aslan, genel sekreter, genel sekreter yardımcıları ve ilgili daire başkanları eşlik etti.

Cumhuriyet Caddesi boyunca yurttaşların yoğun ilgisi arasında çalışmaları takip eden Eşbaşkanlar, cadde yıkama çalışması yaptı. Bir süre Cumhuriyet Caddesi’nde dolaşarak, çalışmaları yerinde takip eden Eşbaşkanlar, bayramı mesaide karşılayan belediye çalışanları, cadde esnafı ve yurttaşların bayramlarını kutladı.

Kaynak: ANKA

Etiketler
Van DEM Parti Kurban Bayramı
Son Güncelleme:
Kerem Bürsin ve Melis Sezen'den flaş haber... Resmen ikili başladı Kerem Bürsin ve Melis Sezen'den flaş haber... Resmen ikili başladı
Yalı Çapkını dizisinin yerine Star TV'den yeni dizi. Anlaşma sağlandı Yalı Çapkını dizisinin yerine Star TV'den yeni dizi. Anlaşma sağlandı
Kayseri'de anne dehşeti: 8 yaşındaki oğlunu bıçakladı! Kayseri'de anne dehşeti: 8 yaşındaki oğlunu bıçakladı!
Yer Konya: Kesileceğini anlayan kurbanlık boğa çatıya çıktı Yer Konya: Kesileceğini anlayan kurbanlık boğa çatıya çıktı
ÇOK OKUNANLAR
Özel'den 'İade-i ziyaretimizi hazmedemedi' diyen Erdoğan'a yanıt: Üzerime alınmıyorum, Cumhur İttifakı ortakları bizim üzerimizden iletişim kuruyor "İttifak ortağıyla bizim üzerimizden iletişim kuruyor"
O illerde yaşayanlar dikkat! Meteoroloji uyardı: Kuvvetli yağış geliyor Meteoroloji uyardı: Kuvvetli yağış geliyor
Gaziantep'te Suriye uyruklu şahıs dehşet saçtı! 5 kişiyi öldürüp intihar etti Suriye uyruklu şahıs dehşet saçtı!
Transfer harekatı başladı: Fenerbahçe teknik direktörü Mourinho o ismi çok istiyor! Fenerbahçe teknik direktörü Mourinho o ismi çok istiyor!
Sedef Güler isimli kadını öldürüp denize atan Yavuz G. yakalandı Sedef Güler'in katili Yavuz G. Edirne'de yakalandı!