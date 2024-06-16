Yer Konya: Kesileceğini anlayan kurbanlık boğa çatıya çıktı

Kurban Bayramı klasikleri bu bayramda yaşanmaya devam ediyor. Konya'da Kurbanlık büyükbaş hayvan, sahibinden kaçarak çatıya çıktı.

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Konya'nın Kadınhanı ilçesinde kurban kesimi için hazırlanan büyükbaş hayvan, sahibinin elinden kaçarak çatıya çıktı. Çıktığı damdan düşen hayvanın güçlükle yakalandığı anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, Kadınhanı ilçesi Hacı Mehmetli Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde kurbanlığını ahırdan çıkartan Ömer Taykaya, büyükbaş hayvanı elinden kaçırdı.

Yakınlarından yardım isteyen Ömer Taykaya'nın büyükbaş hayvanı bu sefer evin çatısına çıktı. Bir süre sahibine direnen hayvan daha sonra kerpiç evin çatısından aşağıya atladı. Yeniden kaçmaya çalışan hayvan güçlükle sakinleştirilerek yakalandı. Kurbanlık hayvanı yakalama çalışmaları ve hayvanın çatıya çıkma anı başka bir vatandaş tarafından saniye saniye cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Görüntülerde, çatıya çıkan hayvanın burada sahibine bir süre direndikten sonra çatıdan düştüğü, daha sonra tekrar kaçmaya çalışırken vatandaşlar tarafından yakalandığı görülüyor.

Kaynak: İHA

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