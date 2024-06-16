THY'den sefer gecikmelerine ilişkin açıklama

THY'den yapılan açıklamada meteorolojik etkiler ve Avrupa'da yaşanan hava sahası yoğunluğu nedeniyle seferlerde gecikmeler olabileceği bildirildi.

THY'den sefer gecikmelerine ilişkin açıklama

Türk Hava Yolları (THY) Basın Müşaviri Yahya Üstün, bayram tatili süresince ilave talebi karşılamak için ek seferler düzenlendiğini, ancak meteorolojik etkiler ve Avrupa'da yaşanan hava sahası yoğunluklarının gecikmelere neden olabildiğini bildirdi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Üstün, yolcularının memnuniyetini daima odak noktası alan bayrak taşıyıcı hava yolunun, bayram tatili boyunca ilave talebi karşılamak adına ek seferler düzenlediğini belirtti.

Üstün, şunları kaydetti:

''Uçuşlarımızın zamanında kalkışına yönelik sergilediğimiz tüm gayrete rağmen mevcut meteorolojik etkiler ve özellikle Avrupa'da yaşanan hava sahası yoğunlukları nedeniyle seferlerimize kalkışlarında slot uygulanmakta ve bu da zaman zaman gecikmelere neden olabilmektedir. Süreci minimize etmek adına yetkili ekiplerimiz bilfiil çalışmakta olup, uçuşlarının güncel durumuyla ilgili olarak da yolcularımıza vakitlice ulaşmaktadırlar. Bu oldukça yoğun bayram trafiğinde yolcularımızın uçuşlarını, Türk Hava Yolları kalitesinden zerre ödün vermeksizin icra etme gayretimizle kendilerine iyi uçuşlar diliyor, Kurban Bayramlarını tebrik ediyoruz."

Kaynak: AA

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