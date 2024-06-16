İmamoğlu'ndan 'Kurban Bayramı' mesajı: Hedefimiz 1 milyon İstanbulluya et ulaştırmak

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kurban Bayramı için bir mesaj yayımladı. Ekrem İmamoğlu, bu bayramda hedeflerinin 1 milyon İstanbulluya et ulaştırmak olduğunu duyurdu.

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İmamoğlu'ndan 'Kurban Bayramı' mesajı: Hedefimiz 1 milyon İstanbulluya et ulaştırmak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi(İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, resmi X hesabından Kurban Bayramı için bir video mesaj paylaştı.

Ekrem İmamoğlu, bu bayramda hedeflerinin 1 milyon İstanbulluya et ulaştırmak olduğunu söyledi.

İmamoğlu, mesajında şunları söyledi:

“Kurban Bayramınızı tebrik ediyorum. Nice bayramlar diliyorum. Bütün İstanbullu hemşerilerime ve bütün Türkiye'mize, bütün İslam alemine, bütün gönlünden geçen en iyi dileklerin olduğu bir Kurban Bayramı diliyorum. Kurban Bayramı’nda eminim ki sizler de komşularınızla, büyüklerinizle bir araya geleceksiniz, selamlaşacaksınız, güler yüzle huzurlu bir gün ve dört bayram günü geçireceksiniz. Tabi Kurban Bayramındayız. Kurban Bayramı’nda birbirimizi unutmayacağız. Selamlarken onların ihtiyaçlarını gözeterek bayramın gereğini hep birlikte yerine getireceğiz. Kadim İstanbul Vakfı'mıza bağışta bulunan vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum bu arada. 110 milyon liralık bir kapasiteye uğraştık ve inşallah iki gün daha devam edecek olan bağışlarımızla dileğimiz bu sene bir milyon İstanbulluya sizlerin sayesinde et ulaştırmak bu güzel ve manevi hazla birlikte sizlerin bayramını da tebrik ediyorum. Bütün ailelere bütün insanlarımızla sağlıklı, mutlu, huzurlu, başarılı bir bayram diliyorum. Hepinizi çok seviyorum. Kurban Bayramınız mübarek olsun.”

Kaynak: Gerçek Gündem

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Ekrem İmamoğlu Kurban Bayramı
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