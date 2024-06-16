Destici'den Özel'e "suç ortağı" yanıtı: Ortada suç ya da suçlu yok

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in “Kimse suç ortağını bize doğru itmesin” sözlerine yanıt verdi.

Son Güncelleme:
Destici'den Özel'e "suç ortağı" yanıtı: Ortada suç ya da suçlu yok

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Sayın Özgür Özel'in bu son açıklaması, bu yumuşama havasına uygun bir açıklama olmadı. Nezaket kurallarına da uygun bir açıklama olmadığını düşünüyorum. 'Suç ortağı' nitelemesini de doğru bulmadığımı ifade ediyorum. Dolayısıyla da ortada bir suç ya da suçlu yok" dedi.

Eskişehir'in Günyüzü ilçesi Gecek Mahallesi'ndeki Gecek Camisi'nde bayram namazını kıldıktan sonra basın mensuplarına gündemi değerlendiren Destici, "Başta Gazze olmak üzere Filistin'in pek çok noktasında büyük bir katliam, büyük bir soykırım devam ediyor. Yine Doğu Türkistan'da, Myanmar'da, Afrika'da, dünyanın çeşitli coğrafyalarında Müslümanlara karşı adeta soykırıma varan uygulamalar var. Her gün yüzlerce, binlerce masum Müslüman hayatını kaybediyor. Özellikle Gazze'de 7 Ekim 2023'ten bu yana katil terörist İsrail büyük bir soykırım gerçekleştiriyor" diye konuştu. Aynı zulmün Doğu Türkistan'da da sürdüğünü ifade eden Destici, dualarının Doğu Türkistan'ın bir an önce Çin işgalinden kurtularak bağımsızlıklarına kavuşması yönünde olduğunu söyledi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in açıklamasını değerlendiren Destici, şöyle konuştu:

"Yerel seçimlerden sonra siyasette yumuşama havasının meydana gelmesinde Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Özgür Özel ve Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın büyük katkıları olmuştu. Daha doğrusu onlar, bu süreci başlatan iki önemli liderdi. Biz de buna katkı verdik. Şahsım da heyetimizle birlikte hem İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nu hem de Özgür Özel'i ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerimizi de iletmiştik."

"NEZAKET KURALLARINA UYGUN DEĞİL"

Bu havanın Türkiye'nin genelinde de büyük bir memnuniyetle karşılandığını dile getiren Destici, "Çünkü bizim temel problemlerimizi çözmek için de birliğe, beraberliğe, kardeşliğe ihtiyacımız var. Belli noktalarda ortak çalışmaya ihtiyacımız var ki bunun da ilk yansımaları görülmüştü. Sayın Özgür Özel'in bu son açıklaması, bu yumuşama havasına uygun bir açıklama olmadı. Nezaket kurallarına da uygun bir açıklama olmadığını düşünüyorum. 'Suç ortağı' nitelemesini de doğru bulmadığımı ifade ediyorum. Dolayısıyla da ortada bir suç ya da suçlu yok" açıklamasında bulundu.

"DİL SÜRÇMESİ OLARAK DEĞERLENDİRMEK İSTERİM"

Destici, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanı, milletten aldığı yetkiyle görev yapıyor. Kararnameler çıkartıyor, atamalar yapıyor. Aynı şekilde Türkiye Büyük Millet Meclisi de yine milletten aldığı yetkiyle yasaları çıkarıyor. Yine mahkemeler de yargı da bunları denetliyor. Her şey Anayasa ve yasalara uygun olarak Türkiye'de yapılıyor. Zaten Anayasa ve yasalara uygun olmayacak şekilde birtakım uygulamalar yapılsa mutlaka hukuk buna 'Dur' diyecektir. Bugün demese yarın diyecektir. Onun için hiç kimse yasaların ya da Anayasa'nın üstünde değildir. Bunu şahsen ben, bir dil sürçmesi olarak değerlendirmek isterim ya da siyaseten bir anda siyasi heyecana kapılarak söylenmiş bir söz olarak değerlendirmek istiyorum. İnşallah düzeltilir, toparlanır ve siyasetteki yumuşama havası devam eder."

AKP kanadı da polemiğe dahil oldu, Özgür Özel'e yanıt geldi: Saygısız bir siyasi saldırganlıktır!AKP kanadı da polemiğe dahil oldu, Özgür Özel'e yanıt geldi: Saygısız bir siyasi saldırganlıktır!Siyaset
CHP lideri Özel: Bahçeli ittifakımıza katılabilir | 'Suç ortağını bize itmesin'CHP lideri Özel: Bahçeli ittifakımıza katılabilir | 'Suç ortağını bize itmesin'Siyaset
Özel'den 'İade-i ziyaretimizi hazmedemedi' diyen Erdoğan'a yanıt: Üzerime alınmıyorum, Cumhur İttifakı ortakları bizim üzerimizden iletişim kuruyorÖzel'den 'İade-i ziyaretimizi hazmedemedi' diyen Erdoğan'a yanıt: Üzerime alınmıyorum, Cumhur İttifakı ortakları bizim üzerimizden iletişim kuruyorSiyaset
Bahçeli'nin "yumuşama" yanıtı sonrası Erdoğan'dan yeni açıklama: Yani bu, yumuşama değildir!Bahçeli'nin "yumuşama" yanıtı sonrası Erdoğan'dan yeni açıklama: Yani bu, yumuşama değildir!Siyaset
Bahçeli'den Cumhur İttifakı açıklaması: Kaya gibiyiz, bizde çatlama olmazBahçeli'den Cumhur İttifakı açıklaması: Kaya gibiyiz, bizde çatlama olmazSiyaset

Kaynak: AA

Etiketler
Özgür Özel Cumhur İttifakı Recep Tayyip Erdoğan Devlet Bahçeli Mustafa Destici
Son Güncelleme:
Erdoğan'dan Kurban Bayramı mesajı Erdoğan'dan Kurban Bayramı mesajı
Uyarı yapıldı! ATM'ler artık bunu yapanın kartını geri vermeyecek Uyarı yapıldı! ATM'ler artık bunu yapanın kartını geri vermeyecek
Durumu iyi olanların gözdesi; İstanbul'da yaşanacak en iyi 12 semt belli oldu! Durumu iyi olanların gözdesi; İstanbul'da yaşanacak en iyi 12 semt belli oldu!
Özel'den 'İade-i ziyaretimizi hazmedemedi' diyen Erdoğan'a yanıt: Üzerime alınmıyorum, Cumhur İttifakı ortakları bizim üzerimizden iletişim kuruyor "İttifak ortağıyla bizim üzerimizden iletişim kuruyor"
ÇOK OKUNANLAR
O illerde yaşayanlar dikkat! Meteoroloji uyardı: Kuvvetli yağış geliyor Meteoroloji uyardı: Kuvvetli yağış geliyor
Gaziantep'te Suriye uyruklu şahıs dehşet saçtı! 5 kişiyi öldürüp intihar etti Suriye uyruklu şahıs dehşet saçtı!
Özel'den 'İade-i ziyaretimizi hazmedemedi' diyen Erdoğan'a yanıt: Üzerime alınmıyorum, Cumhur İttifakı ortakları bizim üzerimizden iletişim kuruyor "İttifak ortağıyla bizim üzerimizden iletişim kuruyor"
Antalya’da baba dehşeti! Tartıştığı oğlunu otomobilde silahla vurarak öldürdü Tartıştığı oğlunu otomobilde silahla vurarak öldürdü
İzmir'de kan donduran cinayet! 15 yaşındaki kız çocuğu, sevgilisi tarafından bıçaklanarak öldürüldü 15 yaşındaki kız çocuğu, sevgilisi tarafından bıçaklanarak öldürüldü