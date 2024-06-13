AKP kanadı da polemiğe dahil oldu, Özgür Özel'e yanıt geldi: Saygısız bir siyasi saldırganlıktır!

AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in "suç ortağı" açıklamasına yanıt verdi. Çelik, "Özel’in Cumhur İttifakı bileşenlerine 'suç ortağı' demesi ise siyasi nezaket atmosferine yakışmayan saygısız bir siyasi saldırganlıktır" dedi.

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AKP kanadı da polemiğe dahil oldu, Özgür Özel'e yanıt geldi: Saygısız bir siyasi saldırganlıktır!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel görüşmesinin ardından yazılı bir açıklama yaptı.

Bahçeli, "AK Parti ve CHP ittifak yapsın, 6'lı masa da destek versin" dedi.

"SUÇ ORTAĞINI BİZE DOĞRU İTMESİN"

Bahçeli'nin bu sözlerinin ardından bugün yaptığı açıklama ile yanıt veren CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Öyle bize kimse ittifak filan önermesin, çünkü bugünün sorumluları bugünün sorumluluğunu taşıyacak. Sayın Bahçeli şöyle bir kolaycılık yapmasın. Memleketi bu hale kadar getirip suç ortağını bize doğru itmesin, ya çözsünler ya da bıraksınlar biz çözeriz" ifadelerini kullandı.

AKP KANADI DA POLEMİĞE DAHİL OLDU

Özel'in açıklamalarına sosyal medya hesabından yanıt veren AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik ise, şu ifadelere yer verdi:

"CHP Genel Başkanı Sn Özgür Özel’in Cumhur İttifakı’nın birliğinde ve bütünlüğünde bir sorun olduğunu düşünmesi beyhude bir yaklaşımdır. Sn Özel’in Cumhur İttifakı bileşenlerine 'suç ortağı' demesi ise siyasi nezaket atmosferine yakışmayan saygısız bir siyasi saldırganlıktır. Cumhur İttifakı güçlü bir birliktelikle yoluna devam etmektedir ve her türlü saldırganlığa siyaset ve hukuk zemininde cevap verecek güçtedir. Sn Özel’in Cumhurbaşkanımızın iade-i ziyareti sonrasında bu şekilde yakışıksız bir açıklama yapmasını, yürüttüğü siyasete dönük olarak CHP içinde meydana gelen rahatsızlıkları giderme çabası olarak görüyoruz."

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Kaynak: Gerçek Gündem

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