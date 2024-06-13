CHP'den Yalçın ve Yönter'e çok sert yanıt: Sizin haddinize değildir!

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ensar Aytekin, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in açıklamalarına tehdit ve hakaretle yanıt veren MHP Genel Başkan Yardımcıları Semih Yalçın ve İzzet Ulvi Yönter'e çok sert cevap verdi. Aytekin, "Cumhuriyet Halk Partisi'ni ve Genel Başkanını tehdit etmek sizin haddinize değildir" dedi.

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CHP'den Yalçın ve Yönter'e çok sert yanıt: Sizin haddinize değildir!

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "MHP Genel Başkan Yardımcıları Semih Yalçın ve İzzet Ulvi Yönter arasında bir fark yok. Normalleşmeden en çok onlar korkuyor. Çünkü normalleşen Türkiye'de kimse başkentin göbeğinde Ülkü Ocakları Başkanı'nın cenazesini sahipsiz bırakmaz" dedi.

Özel'in bu sözlerinin ardından Yalçın, "Haddini bilmeden bize saldırmaya devam edersen, sana kemali memnuniyetle haddini bildirmekten çekinmeyiz" derken, Yönter ise, "Bizim korkumuz olmaz, korkan senin gibi olsun" ifadelerini kullandı.

"İKİ İRİ KIYIMA CEVAPTIR"

Yalçın ve Yönter'in bu açıklamalarının ardından sosyal medya hesabından "İki iri kıyıma cevaptır" başlığıyla paylaşım yapan CHP Genel Başkan Yardımcısı Ensar Aytekin, "Cumhuriyet Halk Partisi'nin tarihi Türkiye'nin siyasal tarihiyle bütünleşiktir. Kurucumuz, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün mirası bugün partili gençlerle temsil edilmektedir. Ve Genel Başkanımız Özgür Özel'in oturduğu koltuk da Mustafa Kemal Atatürk'ün Genel Başkan olarak oturduğu koltuktur. Dolayısıyla koltuk milliyetçilerini uyarıyoruz: Konuşurken dikkat edin. Kendi foseptiğinizden gelen kokular, dava partisi diye bilinen MHP'yi bir kriminal vaka odağına çevirmiş, halis duyguyla düşüncesini taşıyan ülkücüleri zan altında bırakmıştır. Bu sözde tehditleri bize sıralayanlar, evladı gördükleri, Sinan Ateş'e neler yapmazlar?" dedi.

"SİZİN HADDİNİZE DEĞİLDİR"

Paylaşımının devamında Aytekin, "1980 öncesinde memleketin gençlerini vurmak için pusu kuran anlayışın bugünkü temsilcisi koltuk milliyetçisi bu iki iri kıyım vampir kılıklıya söylüyoruz:
Cumhuriyet Halk Partisi'ni ve Genel Başkanını tehdit etmek sizin haddinize değildir. Uğraşmaya kalkmayın altında kalırsınız. Gidin Sinan Ateş'e sahip çıkmaya cesaret edemeyen güvercinci başı arkadaşınızla az ötede oynayın" ifadelerini kullandı.

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Kaynak: Gerçek Gündem

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