AKP'den '9. Yargı Paketi' açıklaması: 'Etki Ajanlığı' en başından beri bulunmamaktadır

9. Yargı Paketi'ne ilişkin konuşan AKP Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, "9. Yargı Paketi'nde etki ajanlığına dair bir düzenleme, en başından beri bulunmamaktadır" dedi.

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AKP'den '9. Yargı Paketi' açıklaması: 'Etki Ajanlığı' en başından beri bulunmamaktadır

AKP Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, 9. Yargı Paketi'ne ilişkin konuştu.

Emin Akbaşoğlu, "9. Yargı Paketi'ni bayramdan sonra TBMM Başkanlığımıza sunmuş olacağız" dedi.

Ayrıca Akbaşoğlu, CHP Grup Başkanvekili Murat Emir'in "9. Yargı Paketi’ndeki, “etki ajanlığı” maddesinin çıkarılacağı" yönündeki açıklamalarına da cevap verdi.

Akbaşoğlu şunları söyledi:

"9. Yargı Paketi'nde etki ajanlığı ve 6284 sayılı Kanun'a dair herhangi bir düzenleme, en başından beri bulunmamaktadır."

Kaynak: ANKA

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