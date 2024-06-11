MHP Genel Başkan Yardımcısı Yönter'den dikkat çeken 'Özgür Özel' paylaşımı: 'Özgür, dinle ders al'

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bu sabah TBMM'de yaptığı grup toplantısında, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i hedef almış, " Özgür Bey kavga istediğimizi söylüyor. Böyle bir niyetimiz yoktur. Kavga edeceksek, kavgaya gireceksek Özgür Bey rahat olsun, korkmasın, tırsmasın, baksın işine. Bizim klasmanımızda, kalibremizde değil. Bizim meselemiz maşalarla değil, tutan ellerledir" ifadelerini kullanmıştı.

Bahçeli'nin bu sözlerinin ardından CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, "Eyalet sistemini, özerkliği, federasyonu özgürce tartışalım diyen bir partiyle kol koladır. Ona bir baksın ondan sonra Mustafa Kemal'in kurduğu Kuvayi Milliye'den gücünü alan CHP'ye dil uzatsın. Önce kendisine bakmasını tavsiye ederiz" demişti.

Emir, konuşmasında şu ifadeleri kaydetmişti:

"Bahçeli'nin paniğini anlıyoruz çünkü gerilimden beslenen bir siyasi anlayış. Onların bu çabalarının bir parçası olmamak konusunda dikkatli davranacağımızı söylemek isterim. Biz 31 Mart seçimlerinde milletimizin bize verdiği görevin ve ödevin gayet farkındayız. Ülkemizde açlık, yoksulluk işsizlik, pahalılık var. Ve bunlar herkesin birinci sorunu. Biraz sokağa çıksınlar, tarlalara, fabrikalara, okullara gitsinler. Bahçeli kendi duruma bakmadan bize aklınca saldırıyor ama kendisine sadece şunu hatırlatmak isterim. HÜDAPAR'la aynı ittifak içerisinde Meclis'e girdiler. HÜDAPAR'ı Meclis'e soktular. Eyalet sistemini, özerkliği, federasyonu özgürce tartışalım diyen bir partiyle kol koladır. Ona bir baksın ondan sonra Mustafa Kemal'in kurduğu Kuvayımilliye'den gücünü alan CHP'ye dil uzatsın. Önce kendisine bakmasını tavsiye ederiz."

Polemiğe ilişkin bir cevap da MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter'den geldi.

Sosyal medya hesabı X'ten (Twitter) paylaşım yapan Yönter, MHP resmi hesabından paylaşılan Bahçeli'nin grup toplantısındaki konuşmasını içeren videoyu alıntılayarak, Özgür Özel'i etiketledi ve "Özgür dinle, ders al…" yazdı.