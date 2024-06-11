CHP'den Bahçeli'ye sert yanıt: Önce kendine baksın!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bugünkü grup toplantısında CHP ve Genel Başkanı Özgür Özel'i hedef aldı.

Hakkari Belediyesi’ne kayyım atanması üzerinden Özel'i hedef alan Bahçeli, "Özgür Bey kavga istediğimizi söyleyip duruyor... Rahat olsun, korkmasın, tırsmasın, baksın işine; o bizim klasmanımızda da kalibremizde de değildir. Bizim meselemiz maşalarla değil, tutan ellerledir" dedi.

"ÖNCE KENDİSİNE BAKSIN"

Bahçeli'nin bu sözlerinin ardından TBMM'de düzenlediği basın toplantısında konuşan CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, "Eyalet sistemini, özerkliği, federasyonu özgürce tartışalım diyen bir partiyle kol koladır. Ona bir baksın ondan sonra Mustafa Kemal'in kurduğu Kuvayi Milliye'den gücünü alan CHP'ye dil uzatsın. Önce kendisine bakmasını tavsiye ederiz" dedi.

Emir, şu ifadeleri kullandı:

"Bahçeli'nin paniğini anlıyoruz çünkü gerilimden beslenen bir siyasi anlayış. Onların bu çabalarının bir parçası olmamak konusunda dikkatli davranacağımızı söylemek isterim. Biz 31 Mart seçimlerinde milletimizin bize verdiği görevin ve ödevin gayet farkındayız. Ülkemizde açlık, yoksulluk işsizlik, pahalılık var. Ve bunlar herkesin birinci sorunu. Biraz sokağa çıksınlar, tarlalara, fabrikalara, okullara gitsinler. Bahçeli kendi duruma bakmadan bize aklınca saldırıyor ama kendisine sadece şunu hatırlatmak isterim. HÜDAPAR'la aynı ittifak içerisinde Meclis'e girdiler. HÜDAPAR'ı Meclis'e soktular. Eyalet sistemini, özerkliği, federasyonu özgürce tartışalım diyen bir partiyle kol koladır. Ona bir baksın ondan sonra Mustafa Kemal'in kurduğu Kuvayımilliye'den gücünü alan CHP'ye dil uzatsın. Önce kendisine bakmasını tavsiye ederiz."

Kaynak: Gerçek Gündem