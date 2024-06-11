'İttifakta çatlak' iddiaları gündemde: Devlet Bahçeli'nin yüzüğü ve rozeti dikkat çekti

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin TBMM'deki grup toplantısında gündemi değerlendirdi. Bahçeli’nin yüzüğü ve yakasına taktığı rozetse dikkatlerden kaçmadı.

Bugün CHP Genel Başkanı Özgür Özel'le, önümüzdeki günlerde Ayşe Ateş'le görüşecek olan AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde de sürpriz bir şekilde İYİ Parti’nin eski Genel Başkanı Meral Akşener'le görüşmüştü. Erdoğan, bugün CHP Genel Merkezi’nde Özgür Özel ile bir araya gelecek.

AKP’nin ‘normalleşe’ iddiasıyla başlatacağı ileri sürülen ancak AKP’lilerce pek dile getirilmeyen Gezi davalarına ilişkin yeniden yargılama konusu MHP’yi rahatsız ediyor. Öyle ki bu konuyu Erdoğan’ın ‘görevini yapması için’ görevlendirdiği Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi gündeme getirdikçe hem Bahçeli’nin hem de diğer MHP temsilcilerinin tepkisiyle karşılaşıyor. MHP lideri bugün AKP’nin savunduğu hatta övündüğü göçmen sorununa da değinerek eleştiri yöneltti. Bahçeli’nin gündeminde Erdoğan’ın Özgür Özel, Meral Akşener ve Ayşe Ateş’le görüşme programları da vardı.

GÖRÜŞMELER

İttifak ortağı Erdoğan'ın temaslarını değerlendiren MHP lideri Bahçeli "Sayın cumhurbaşkanımız doğal olarak herkesle görüşebilir, dinleyebilir, bizce mahsuru yoktur. Mahsurlu olan taraf aslı olmayan söylentileri, gemi azıya alması, fitnenin kamçılanmasıdır" ifadelerini kullandı. Ayşe Ateş, eşi Sinan Ateş’in öldürülmesini MHP’lilerle ilişkilendiriyor.

GÖÇMENLER

Türkiye'deki Suriyeli sığınmacıların durumunu da gündeme taşıyan Bahçeli, "Ülkemizde geçici koruma statüsüyle bulunan Suriyeli sığınmacıların, gönüllü, güvenli ve onurlu geri dönüşleri kademe kademe sağlanmalı, düzensiz göçün beli kırılmalı ve Geri Kabul Anlaşması sonlandırılmalıdır" dedi.

TAKI VE DOSYA MESAJI

Buna benzer açıklamalar yapan Bahçeli’ninse elindeki yüzük ve yakasına taktığı rozet dikkat çekti. Yüzükte “Allah bana yeter” yazıyordu. Rozette ise bu ifade Göktürkçe yazıldı. Bahçeli, bu yüzüğün fotoğrafını Instagram hesabından da paylaştı. Paylaşımda Bahçeli'nin elinin altındaki dosya da dikkat çekti.