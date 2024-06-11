AKP'den DEM Partili belediye başkanlarına baskı: İstifa ederseniz kayyım gelmez

Van'daki "kayyım" girişiminin ardından iktidar, 3 Haziran'da Hakkâri Belediyesi'ne kayyım atamıştı.

DEM Parti Hakkari Eş Belediye Başkanı Mehmet Sıddık Akış yerine, Hakkari Valisi'ni 'kayyım' olarak atayan iktidar, Akış'a da 19 yıl altı ay hapis cezasına mahkum etmişti.

Başta Hakkari olmak üzere pek çok şehirde 'kayyım' protestoları sürerken, diğer belediyelere de kayyım atanması bekleniyor.

Politikyol'dan Altan Sancar'ın haberine göre, AKP, DEM Parti'den seçilmiş bazı belediye başkanlarını yakın takibe aldı. Bu süreçte bazı başkanlarla görüşmeler gerçekleştirilirken, yeni görüşmelerin de planlandığı bildirildi.

Görüşmelerde belediye başkanlarına ve bazı meclis üyelerine "kayyım atamalarının devam edeceği" mesajı verildi. Özellikle bu isimlerin aile ilişkileri üzerinden baskı altına alınmaya çalışıldığı belirtildi.

Başkanlara, "İstifa ederseniz kayyım atanmaz" şeklinde mesajlar iletilirken, AKP'ye katılmaları yönünde bir teklif yapılmadı. AKP'li yetkililer, bu görüşmelerin sonuçlarını üst düzey yöneticilere ilettiler.

DEM Parti kaynakları, bazı belediye başkanlarıyla görüşmeler yapıldığına dair bilgilerin kendilerine ulaştığını doğruladı. Bu görüşmeleri 'şantaj' olarak nitelendiren DEM Parti yetkilileri, AKP'nin devletin gücünü kullanarak seçim sonuçlarını etkilemeye çalıştığını ifade ettiler.

BATMAN'DA İSTİFA GELMİŞTİ

Hakkari'de yaşanılandan sonra, DEM Parti’den Batman'ın Beşiri ilçesine bağlı İkiköprü beldesinde belediye başkanı seçilen Avukat Halil İbrahim Karabulut, meclis üyeleri ile birlikte partisinden istifa ettiğini duyurmuştu.