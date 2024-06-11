'Cübbeli Ahmet'ten çok konuşulacak iddia: CHP'ye bakanlık verilebilir

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e iade-i ziyarette bulunması siyasetin gündemini hareketlendirdi.

Görüşme sonrası her iki partiden de yapılan açıklamada siyasette yumuşamanın vatandaşlar tarafından olumlu karşılandığı belirtildi.

Cübbeli Ahmet de Erdoğan ile Özgür Özel arasındaki görüşmeyi değerlendirdi.

Siyasette kavgaların azalmasını olumlu bulduğunu belirten Cübbeli, "Özel'in yaptığı siyaset olumlu. CHP'ye bakanlık da verilebilir, konuşuluyor" ifadelerini kullandı.

"İMAMOĞLU'NUN ÖNÜNÜN KAPANMASI ÖNEMLİ"

CHP lideri Özel hakkında övgü dolu sözler sarf eden Cübbeli, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında ise çarpıcı ifadeler kullandı. "İmamoğlu'nun önünün kapanması önemli" diyen Cübbeli, "Devlet birimleri İmamoğlu’nun gelmemesini önemsiyor” diye konuştu.