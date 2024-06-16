Kayseri'de anne dehşeti: 8 yaşındaki oğlunu bıçakladı!

Kayseri'de bir anne 8 yaşındaki oğlunu bıçakla yaraladı.

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Kayseri'de anne dehşeti: 8 yaşındaki oğlunu bıçakladı!

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde annesinin fırlattığı bıçakla yaralanan 8 yaşındaki çocuk hastanede tedavi altına alındı.

İddiaya göre, Yeşilmahalle Araplı Sokak'taki müstakil evde yaşayan ve psikolojik rahatsızlığı bulunduğu öne sürülen E.N. (50), henüz belirlenemeyen nedenle 8 yaşındaki oğlu A.C.N'ye ekmek bıçağını fırlattı.

Oğlunun bacağından yaralandığı gören baba A.N, olay yerine polis ve sağlık ekibi çağırdı.

Yaralı çocuk sağlık ekiplerince Kayseri Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.


Anne E.N. polis ekiplerince gözaltına alındı.

Kaynak: AA

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