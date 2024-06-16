Gökçeada ve Bozcaada hattında ek feribot seferleri yapılacak

GESTAŞ, Kurban Bayramı tatili nedeniyle yolcu yolcu yoğunluğu gerekçesiyle yarın Kabatepe-Gökçeada ve Geyikli-Bozcaada güzergahı için ek 17 feribot seferi yapılacağını açıkladı.

Son Güncelleme:
Gökçeada ve Bozcaada hattında ek feribot seferleri yapılacak

GESTAŞ, Kurban Bayramı tatili nedeniyle yolcu yolcu yoğunluğu gerekçesiyle yarın Kabatepe-Gökçeada ve Geyikli-Bozcaada güzergahı için ek 17 feribot seferi yapılacağını duyurdu.

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ AŞ, yarın Kabatepe-Gökçeada ve Geyikli-Bozcaada güzergahı için 17 feribot seferi ilave etti.

GESTAŞ, Kurban Bayramı tatili nedeniyle feribot seferlerine ilişkin açıklama yaptı. Şirketten yapılan açıklamada, ek sefer düzenleneceği belirtildi.

Buna göre, mevcut tarifenin yanı sıra Kabatepe'den Gökçeada'ya yarın saat 03.00, 04.00, 05.00, 08.00, 12.00, 16.00 ve 20.00'de, Gökçeada'dan Kabatepe'ye 03.00, 05.00, 06.00, 10.00, 14.00, 18.00 ve 22.00'de, Geyikli'den Bozcaada'ya 05.00 ve 06.00'da, Bozcaada'dan da Geyikli'ye 06.00 saatlerinde ek seferler düzenleneceği belirtildi.

Açıklamada, feribot seferleri için güncel tarifeye GESTAŞ'ın resmi internet adresinde yer verildiği ifade edildi.

Kaynak: AA

Etiketler
Gökçeada Bozcaada Çanakkale
Son Güncelleme:
Uyarı yapıldı! ATM'ler artık bunu yapanın kartını geri vermeyecek Uyarı yapıldı! ATM'ler artık bunu yapanın kartını geri vermeyecek
Bayram namazı saat kaçta kılınacak? İşte il il bayram namazı saatleri... Bayram namazı saat kaçta kılınacak? İşte il il bayram namazı saatleri...
Van'da eş başkanlar bayram temizliğine çıktı Van'da eş başkanlar bayram temizliğine çıktı
Kayseri'de anne dehşeti: 8 yaşındaki oğlunu bıçakladı! Kayseri'de anne dehşeti: 8 yaşındaki oğlunu bıçakladı!
ÇOK OKUNANLAR
Özel'den 'İade-i ziyaretimizi hazmedemedi' diyen Erdoğan'a yanıt: Üzerime alınmıyorum, Cumhur İttifakı ortakları bizim üzerimizden iletişim kuruyor "İttifak ortağıyla bizim üzerimizden iletişim kuruyor"
O illerde yaşayanlar dikkat! Meteoroloji uyardı: Kuvvetli yağış geliyor Meteoroloji uyardı: Kuvvetli yağış geliyor
Gaziantep'te Suriye uyruklu şahıs dehşet saçtı! 5 kişiyi öldürüp intihar etti Suriye uyruklu şahıs dehşet saçtı!
Transfer harekatı başladı: Fenerbahçe teknik direktörü Mourinho o ismi çok istiyor! Fenerbahçe teknik direktörü Mourinho o ismi çok istiyor!
Sedef Güler isimli kadını öldürüp denize atan Yavuz G. yakalandı Sedef Güler'in katili Yavuz G. Edirne'de yakalandı!