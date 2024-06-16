Gökçeada ve Bozcaada hattında ek feribot seferleri yapılacak

GESTAŞ, Kurban Bayramı tatili nedeniyle yolcu yolcu yoğunluğu gerekçesiyle yarın Kabatepe-Gökçeada ve Geyikli-Bozcaada güzergahı için ek 17 feribot seferi yapılacağını duyurdu.

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ AŞ, yarın Kabatepe-Gökçeada ve Geyikli-Bozcaada güzergahı için 17 feribot seferi ilave etti.

GESTAŞ, Kurban Bayramı tatili nedeniyle feribot seferlerine ilişkin açıklama yaptı. Şirketten yapılan açıklamada, ek sefer düzenleneceği belirtildi.

Buna göre, mevcut tarifenin yanı sıra Kabatepe'den Gökçeada'ya yarın saat 03.00, 04.00, 05.00, 08.00, 12.00, 16.00 ve 20.00'de, Gökçeada'dan Kabatepe'ye 03.00, 05.00, 06.00, 10.00, 14.00, 18.00 ve 22.00'de, Geyikli'den Bozcaada'ya 05.00 ve 06.00'da, Bozcaada'dan da Geyikli'ye 06.00 saatlerinde ek seferler düzenleneceği belirtildi.

Açıklamada, feribot seferleri için güncel tarifeye GESTAŞ'ın resmi internet adresinde yer verildiği ifade edildi.

Kaynak: AA