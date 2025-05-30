Bakırköy Adliyesi'nde El İşi Faaliyetleri Sergisi Düzenlendi

Bakırköy Adliyesi'nde açılan El İşi Faaliyetleri Sergisi, cezaevlerindeki tutuklu ve hükümlülerin el emeğiyle hazırladığı sanat eserlerini ziyaretçilerle buluşturdu. Sergi, cezaevlerinin sadece infaz değil, yeniden topluma kazandırma alanı olduğuna dikkat çekti.

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Bakırköy Adliyesi, üretkenliğin ve sanatın merkezi oldu. Bakırköy ve Marmara Ceza İnfaz Kurumları'nda bulunan tutuklu ve hükümlülerin ellerinden çıkan eserlerin sergilendiği El İşi Faaliyetleri Sergisi, adliyede sanatseverlerle buluştu. Ahşap çalışmalardan resimlere, takılardan süs eşyalarına kadar birçok el emeği ürünün yer aldığı sergi çok sayıda ziyaretçiye ev sahipliği yaptı.

Sergide, 1 Nolu L Tipi ve Marmara 4 Nolu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumlarında kalan mahkumların yıl boyunca atölyelerde ürettiği rölyef, vazo, takı ve dekoratif eserler yer aldı. Etkinliğe Bakırköy Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Gümüş, Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Aydın, Bakırköy Adalet Komisyonu Üyesi Sadullah Güler, başsavcı vekilleri, hakimler, savcılar ve cezaevi çalışanları katıldı.

Bakırköy Adliyesi'nde El İşi Faaliyetleri Sergisi Düzenlendi - Resim : 1

Serginin açılış konuşmasını yapan Bakırköy Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Gümüş, cezaevlerinin yalnızca cezanın çekildiği yerler değil, aynı zamanda bireylerin yeniden topluma kazandırıldığı eğitim alanları olduğunu vurguladı.

Gümüş, "Hükümlü ve tutuklulara fırsat verildiğinde ortaya ne kadar değerli işler koyabildiklerini görüyoruz. Cezaevlerimiz, kişisel ve mesleki gelişimi destekleyen, üretkenliği teşvik eden merkezler olma yolunda önemli adımlar atıyor" ifadelerini kullandı.

Bakırköy Adliyesi'nde El İşi Faaliyetleri Sergisi Düzenlendi - Resim : 2

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcı Vekili Necip Sarı da cezaevlerini suçla anılan yerler olmaktan çıkarmak için çalıştıklarını belirtti.

Sarı, "Amacımız, cezaevinde geçen zamanı sadece bir bekleyiş değil, üretim ve dönüşüm sürecine çevirmek. Sanat ve eğitimle tutuklu ve hükümlülerin hayata yeniden tutunmalarını sağlamak istiyoruz" dedi.

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Kaynak: Haber Merkezi

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