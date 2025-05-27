Tatil Öncesi Turizmde Büyük Çöküş! 4 Bin Otel Mühürlendi

BirGün'ün haberine göre, Kurban Bayramı ve yaz sezonu yaklaşırken Türkiye genelinde 4 binden fazla otel kapatıldı. Kültür ve Turizm Bakanlığı, “turizm işletme belgesi” olmayan tesislerin faaliyetlerini durdurdu. Bu durum, tatil planları yapan binlerce kişiyi mağdur ederken, yatırımcıları da ciddi finansal sıkıntılarla karşı karşıya bıraktı. Anayasa Mahkemesi'nin daha önce iptal ettiği düzenlemeye rağmen uygulamanın sürdürülmesi, zor günler geçiren turizm sektöründe adeta krize dönüştü.

BAKANLIK GEÇ KALDI

2021’de yapılan yasal düzenlemeyle birlikte tüm konaklama tesislerine Bakanlık onaylı turizm işletme belgesi alma zorunluluğu getirildi. Belediye ruhsatı olsa bile, bu belgeye sahip olmayan tesisler mühürlenmeye başlandı. Belge almak isteyen işletmeler, Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndaki personel yetersizliği nedeniyle uzun denetim sıralarıyla karşılaştı. Bu da pek çok tesisin sezonu kaçırmasına neden oldu.

'TURİZM UMUDU TAMAMEN ÇÖKTÜ'

Uluslararası yatırım danışmanı ve avukat Abide Gülel Saral, konuyla ilgili olarak “Açılışı yapılmayan her otel, hem istihdam hem de döviz kaybı demek. Ekonomik krizin turizm eliyle hafifletileceği umudu tamamen çöktü” açıklamasında bulundu.

'SADECE 200'Ü AÇILABİLECEK'

Bodrum Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (BOYD) Kurucu Başkanı Serdar Karcılıoğlu, krizi “bürokratik hataların ürünü” olarak değerlendirdi. Karcılıoğlu, “Mühürlenen 4 bin otelden ancak 200’ü açılabilecek. Geri kalanlar ya kaçak çalışacak ya da sezonu tamamen kaybedecek" dedi.

Kaynak: BirGün