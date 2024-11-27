Beach Kralına 100 Milyon Liralık Tazminat Şoku: Aldatma Görüntüleri Dosyaya Eklendi

100 MİLYON LİRALIK TAZMİNAT DAVASI

Ece Akbulut Beşer, 50 milyon lira maddi ve 50 milyon lira manevi olmak üzere toplam 100 milyon lira tazminat talep etti. Ayrıca, kendisi için aylık 400 bin lira nafaka bağlanmasını da istedi. Çift arasındaki hukuki süreç, kamuoyunun dikkatini çekerken, davanın nasıl sonuçlanacağı merak konusu oldu.