Beach Kralına 100 Milyon Liralık Tazminat Şoku: Aldatma Görüntüleri Dosyaya Eklendi
İzmir Çeşme’de ünlü MOMO Beach'in sahibi olan Burak Beşer’e, 4 yıllık eşi Ece Akbulut Beşer tarafından aldatma iddiasıyla 100 milyon liralık tazminat davası açıldı. Davada, aldatma anlarına ilişkin görüntüler de delil olarak mahkemeye sunuldu.
Kaynak: Oda TV
2020 yılında evlenen Çeşme'nin ünlü plajı MOMO'nun sahibi Burak Beşer ile Ece Akbulut geçen yıl Beykoz Aile Mahkemesi’nde anlaşmalı olarak boşanmıştı. Ancak Ece Akbulut Beşer, eski eşinin kendisini evlilikleri sırasında aldattığını öğrendiğini belirterek bu karara itiraz etti ve davayı İstinaf Mahkemesi’ne taşıdı. Mahkeme, Ece Akbulut Beşer’in itirazını haklı bularak anlaşmalı boşanmayı iptal etti. Bu gelişmenin ardından Ece Akbulut Beşer, İstanbul Aile Mahkemesi’ne başvurarak çekişmeli boşanma davası açtı.
ALDATMA İDDİALARI GÜNDEME BOMBA GİBİ DÜŞTÜ
Oda TV'nin haberine göre, Burak Beşer’in P.Ö. adlı bir kadınla aynı evde yaşadığı ve bu kişiyi ailesiyle tanıştırdığı iddia edildi. Ayrıca Beşer’in 2023’te Atina’da, 2024’te ise Amerika’da aynı kadınla birlikte olduğu, partilere katıldığı ve İstanbul’a dönüşte aynı uçakta seyahat ettiği öne sürüldü. Bu iddiaları destekleyen fotoğraf ve video kayıtları da dava dosyasına eklendi.
"KADINLIK GURURU ZEDELENMİŞTİR"
Ece Akbulut Beşer’in avukatı Osman Hacıbekiroğlu tarafından hazırlanan dilekçede, müvekkilinin eşinin sadakatsiz davranışları nedeniyle büyük bir duygusal çöküntü yaşadığı ifade edildi. Dilekçede şu ifadelere yer verildi:
“Müvekkilim, eşinin evlilik dışı ilişkileri nedeniyle derin bir üzüntü yaşamış, kadınlık gururu zedelenmiştir. Boşanma sürecine neden olan olaylarda müvekkilin hiçbir kusuru bulunmamaktadır. Evlilik birliğinin sarsılmasına, tamamen Burak Beşer’in yanlış davranışları yol açmıştır.”
100 MİLYON LİRALIK TAZMİNAT DAVASI
Ece Akbulut Beşer, 50 milyon lira maddi ve 50 milyon lira manevi olmak üzere toplam 100 milyon lira tazminat talep etti. Ayrıca, kendisi için aylık 400 bin lira nafaka bağlanmasını da istedi. Çift arasındaki hukuki süreç, kamuoyunun dikkatini çekerken, davanın nasıl sonuçlanacağı merak konusu oldu.