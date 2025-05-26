Lucca Beach, Xuma Beach, Maça Kızı, Mandarin Oriental: 2025 Bodrum Beach Giriş Ücreti ve Harcama Limitleri Uçtu
Lucca Beach, Xuma Beach, Maça Kızı, Mandarin Oriental... Bodrum’da 2025 yaz sezonu öncesi beach fiyatlarının belli olmasıyla sosyal medya ayağa kalktı. Giriş ücretleri ve harcama limitleri adeta cep yakıyor… En ucuz plaj bile 750 TL'den başlıyor.
Kaynak: TGRT Haber
Yaz mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte tatil planları hız kazandı. Türkiye’nin gözde turizm merkezlerinden Bodrum, bu yıl da yüksek fiyatlarıyla gündemde. Geçtiğimiz günlerde 2.500 TL’lik lahmacun fiyatıyla gündeme gelen Bodrum’da şimdi de lüks beach’lerin 2025 sezonu ücretleri sosyal medyada büyük tepki topladı.
2025 BODRUM BEACH FİYATLARI UÇTU
Haziran ayına sayılı günler kala tatilciler rotalarını belirlemeye çalışıyor. Ancak Bodrum’daki beach club fiyatları bu yaz tatilcilerin bütçesini zorlayacağa benziyor. TGRT'de yer alan habere göre, plajlara giriş ücretleri geçen yıla oranla ortalama yüzde 20-25 oranında artarken, bazı mekanlarda harcama alt limitleri binlerce lirayı buluyor.
2025 BODRUM BEACH ÜCRETLERİ NE KADAR?
Popüler mekanların giriş ve harcama bedelleri, lüks seviyesine ve hizmet çeşitliliğine göre değişiklik gösteriyor. İşte dikkat çeken bazı beach’lerin 2025 tarifesi:
Lucca Beach: 100 Euro (minimum harcama)
Bobo by Stay: 6.000 TL (minimum harcama)
Maça Kızı Hotel: 9.000 TL (minimum harcama)
Mandarin Oriental: 160 Euro (giriş ücreti)
Edition Hotel: 120 Euro (giriş ücreti)
Mett Hotel: 2.500 TL (giriş ücreti)
Scorpios Beach: 60 Euro giriş + 90 Euro harcama
Moon Beach (Gökçebel Koyu): 1.250 TL (yoğun sezonda rezervasyon zorunlu)
Sand Salt (Yalıkavak): 750 TL (Akdeniz mutfağı, akşam eğlenceleriyle öne çıkıyor)
Cio Beach (Ortakent-Müskebi): 2.000 TL (minimum harcama, DJ performanslı)
Xuma Beach (Yalıkavak): 3.240 TL (giriş ücreti, rezervasyon şartı, çocuk ve evcil hayvan kabul edilmiyor)
SOSYAL MEDYADA TEPKİ YAĞDI
Açıklanan fiyat listeleri kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, birçok kullanıcı yurt dışı tatilinin daha ekonomik olduğunu dile getirerek tepkisini gösterdi. "Bodrum artık yerli turist için ulaşılamaz hale geldi" yorumları dikkat çekerken, bazı kullanıcılar fiyatları "fırsatçılık" olarak değerlendirdi.