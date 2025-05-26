Lucca Beach, Xuma Beach, Maça Kızı, Mandarin Oriental: 2025 Bodrum Beach Giriş Ücreti ve Harcama Limitleri Uçtu

SOSYAL MEDYADA TEPKİ YAĞDI

Açıklanan fiyat listeleri kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, birçok kullanıcı yurt dışı tatilinin daha ekonomik olduğunu dile getirerek tepkisini gösterdi. "Bodrum artık yerli turist için ulaşılamaz hale geldi" yorumları dikkat çekerken, bazı kullanıcılar fiyatları "fırsatçılık" olarak değerlendirdi.