60 Yıllık Yöresel Gıda Devi İçin 1 Yıllık Kesin Mühlet Kararı Verildi

Konkordato davası kapsamında, mahkeme 25 Şubat 2025 tarihli tensip zaptının 4 numaralı ara kararıyla şirkete 3 ay süreyle geçici mühlet tanımış, Avukat Murat Efe ile Mali Müşavir Bekir Erol Uçman’ı konkordato komiseri olarak görevlendirmişti.

Bu sürecin devamında, 23 Mayıs 2025 tarihli ara karar doğrultusunda, İcra ve İflas Kanunu’nun 289/3. maddesi uyarınca Uslu Gıda’nın kesin mühlet talebi kabul edildi. Mahkeme, şirkete 25 Mayıs 2025 saat 14.30'dan itibaren geçerli olmak üzere 1 yıl süreyle kesin mühlet verilmesine hükmetti.

SÜREÇ RESMİ GAZETEDE DUYURULDU

İlgili karar, İcra ve İflas Kanunu’nun 288. maddesi kapsamında ilan edildi. Kararla birlikte Uslu Gıda’nın konkordato süreci resmen kesin mühlet aşamasına geçti.