Otomobil Yüklü Tır Seyir Halindeyken Aniden Kül Oldu!

Bilecik'te K.Y. idaresindeki çekici ve 8 yeni otomobili taşıyan bir tır, Bilecik-Bozüyük kara yolu Şelale rampası mevkiinde aniden alev alev yandı. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce söndürülen tır ile taşıdığı otomobiller kullanılamaz hale geldi. Yangın sebebiyle bir süre kontrollü olarak sağlanan trafik akışı, yanan tır ile otomobillerin çekiciyle yoldan kaldırılmasıyla normale döndü.

Yangının sebebi henüz tespit edilemezken, neden kaynaklandığının belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Kaynak: AA