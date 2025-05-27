Otomobil Yüklü Tır Seyir Halindeyken Aniden Kül Oldu!

Bilecik'te seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir nedenden aniden alev alan otomobil yüklü tır ve taşıdığı araçlar yandı. Tüm araçlar kullanılamaz hale geldi.

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Otomobil Yüklü Tır Seyir Halindeyken Aniden Kül Oldu!

Bilecik'te K.Y. idaresindeki çekici ve 8 yeni otomobili taşıyan bir tır, Bilecik-Bozüyük kara yolu Şelale rampası mevkiinde aniden alev alev yandı. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Otomobil Yüklü Tır Seyir Halindeyken Aniden Kül Oldu! - Resim : 1

Ekiplerce söndürülen tır ile taşıdığı otomobiller kullanılamaz hale geldi. Yangın sebebiyle bir süre kontrollü olarak sağlanan trafik akışı, yanan tır ile otomobillerin çekiciyle yoldan kaldırılmasıyla normale döndü.

Yangının sebebi henüz tespit edilemezken, neden kaynaklandığının belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

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Kaynak: AA

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Bilecik Yangın
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