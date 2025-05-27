Dolar ve Euro Güne Nasıl Başladı?

Küresel ticaret belirsizlikleri ve TCMB'nin para politikaları döviz kurlarında dalgalanmaya neden olurken, yatırımcılar yeni yön arayışında. Döviz kurları yeni günde de hareketli. Dolar 38,98 TL, Euro ise 44,49 TL'den işlem görüyor.

Dolar ve Euro Güne Nasıl Başladı?

Döviz kurlarındaki hareketlilik yeni haftada da devam ediyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz politikaları ve küresel piyasalardaki gelişmelerin etkisiyle dolar ve euro kurlarında yukarı yönlü bir seyir gözleniyor.

Güncel verilere göre Dolar/TL kuru alışta 38,91, satışta ise 38,98 liradan işlem görüyor. Euro/TL ise 44,49 seviyelerinde seyrediyor. Küresel ekonomiye yönelik artan belirsizlikler ve dalgalı piyasa görünümü, döviz kurundaki istikrarsızlığın sürmesine neden oluyor.

Dolar ve Euro Güne Nasıl Başladı? - Resim : 1

Yurtiçinde döviz ve altın piyasasındaki gelişmeler, hem yatırımcıların hem de alım-satım yapmak isteyen vatandaşların odağında kalmaya devam ediyor. Döviz kurlarındaki hareketlilik, başta ithalat ve ihracat yapan firmalar olmak üzere pek çok sektör için belirleyici rol oynuyor.

Ekonomik göstergelerin ve Merkez Bankası'nın alacağı olası yeni kararların döviz üzerinde nasıl etkiler yaratacağı önümüzdeki günlerde yakından izlenecek.

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Kaynak: Haber Merkezi

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