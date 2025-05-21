İran ile ABD Arasında Kritik Görüşme! Tarih Belli Oldu

İran ile ABD arasındaki nükleer konulu dolaylı müzakerelerin 5'inci turunun 23 Mayıs'ta İtalya'nın başkenti Roma'da gerçekleşeceği bildirildi.

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İran ile ABD Arasında Kritik Görüşme! Tarih Belli Oldu

Umman, ABD ile İran arasında yürütülen nükleer konulu dolaylı müzakerelerin 5'inci turunun yeri ve tarihini açıkladı. Umman Dışişleri Bakanı Bedr bin Hamed el-Busaidi, "İran-ABD görüşmelerinin beşinci turu 23 Mayıs Cuma günü Roma'da gerçekleşecek" ifadelerini kullandı.

İRAN DOĞRULADI

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, İran ile ABD arasında yürütülecek dolaylı müzakerelerin 5'inci turunun 23 Mayıs Cuma günü gerçekleşeceğini doğruladı. Bekayi, söz konusu müzakere turunun Umman'ın önerisi ve bu ülkenin yürüttüğü diplomatik temaslar neticesinde İtalya'nın başkenti Roma'da yapılmasının kararlaştırıldığını belirterek, İran'ın bu teklifi kabul ettiğini ifade etti. İran müzakere heyetinin, ülkenin barışçıl nükleer enerjiye sahip olma hakkı da dahil olmak üzere halkın çıkarlarını koruma ve haksız yaptırımların kaldırılması konusunda kararlılıkla hareket ettiğini vurgulayan Bekayi, Tahran'ın bu hedefler doğrultusunda her türlü çaba ve girişimi sürdüreceğini ifade etti.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, bugün beşinci tur dolaylı müzakerelere ilişkin yaptığı açıklamada, "Bir teklif geldi, şu anda o tarih ve yerde görüşmelerin faydalı olup olmayacağını ve bir sonraki müzakerelere katılıp katılmamayı değerlendiriyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

BEKLENTİLER NE?

ABD ile İran arasındaki müzakereler, önce karşılıklı güven inşa etmeyi, daha sonra İran'ın nükleer programı konusunda bir anlaşmaya doğru çerçeve oluşturulmasını hedefleyen süreçler olarak görülüyor. ABD, İran'ın atom bombası yapımında kullanıldığına inandığı yüksek oranda zenginleştirilmiş uranyum üretimini durdurmasını istiyor. Nükleer programının her zaman barışçıl olduğunu savunan İran ise yaptırımların kaldırılması karşılığında nükleer programını "kısıtlamaya" hazır olduğunu belirtirken, ABD'nin geri adım atmayacağına dair garantiler istiyor.

İran'ın uranyum zenginleştirme santrifüjlerini sökmeyi, uranyum zenginleştirmeyi tamamen durdurmayı veya zenginleştirilmiş uranyum stokunu 2015'teki anlaşmada kararlaştırılan seviyelerin altına düşürmeyi kabul etmeyeceği belirtiliyor.

Kaynak: İHA

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İran ABD
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