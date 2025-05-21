İsveç’te Cami Kundaklayan Şüpheli Yakalandı

İsveç devlet televizyonu SVT’nin haberine göre, 28 Mart gecesi Uddevalla Kültür Merkezi'ne bağlı camide çıkan yangının ardından başlatılan soruşturma kapsamında, olaydan üç gün sonra 20 yaşındaki Norveç vatandaşı yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Soruşturmayı yürüten Savcı Marie Andersson, zanlının hem kundaklama hem de nefret suçu işlediği gerekçesiyle hakkında dava açıldığını belirtti. Zanlının Nazi ideolojisine sempati duyduğu ve telefonunda Nazi propagandası içeren materyallerin yanı sıra, Müslüman ve Yahudi ibadet yerlerinin adreslerinin bulunduğu bildirildi.

Savcı Andersson ayrıca, saldırı sırasında camide insanların bulunduğunu ve şüphelinin yanıcı bir madde kullanarak yangın çıkarmaya çalıştığını açıkladı. Yangının büyümeden camideki kişilerce kontrol altına alındığı, zanlının ise suçunu itiraf ettiği ifade edildi.

Kaynak: AA