İran-Rusya Stratejik Ortaklığına Onay

İran ile Rusya arasındaki kapsamlı stratejik ortaklık anlaşması, İran Meclisi tarafından onaylandı.

İran Meclis Haber Ajansı'na (ICANA) göre, Rusya ile İran arasında uzun vadeli kapsamlı stratejik ortaklık kuran anlaşma Meclis'te kabul edildi. Anlaşma, iki ülke arasında askeri savunma, terörle mücadele, ekonomi, ticaret, enerji, ulaşım, tarım ve kültür gibi çeşitli alanlarda kapsamlı iş birliklerini kapsıyor.

Kaynak: DHA