Moskova’da İHA Alarmı! Uçuşlar Durduruldu, Mobil İnternet Kesildi

Rusya Federal Havacılık Ajansı (Rosaviatsiya) tarafından yapılan açıklamaya göre, Domodedovo ve Jukovskiy havalimanlarında İHA tehditleri nedeniyle uçuş operasyonları durduruldu.

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna’ya ait toplam 39 İHA'nın hava savunma sistemleri tarafından etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin ise başkent semalarında tespit edilen üç İHA'nın düşürüldüğünü duyurdu.

Öte yandan, Rus basınında çıkan haberlere göre, ülkenin Lipetsk ve Tula bölgelerinde güvenlik gerekçesiyle mobil internet erişimi geçici olarak kapatıldı. Yetkililer, sivil halkın güvenliği için gerekli önlemlerin alındığını belirtti.