Emeklilerden Maaş İsyanı! Protestolar Başladı, Çok Sayıda Kişi Yaralandı

Dünyanın birçok ülkesinde emekliler düşük maaşlara isyan ederken, Arjantin’in başkenti Buenos Aires’te binlerce emekli ve öğrenci ‘daha yüksek maaş’ talebiyle sokaklara döküldü. Protesto gösterilerinde polis çok sert müdahale ederken, çok sayıda kişi yaralandı.

Arjantin’de Devlet Başkanı Javier Milei hükümetinin kemer sıkma politikaları protesto edildi. Başkent Buenos Aires’teki Kongre binası önünde toplanan emekliler ve onlara destek olmak isteyen işçi sendikaları ve futbol taraftarları, milletvekillerinin emekli maaşlarının artırılması ve emeklilere sağlanan yardımların devamını içeren çeşitli yasa tasarıları için yeterli çoğunluğu sağlayamamasına tepki gösterdi. Emekli maaşlarına zam yapılmasını talep eden göstericiler ile polis arasında çıkan olaylarda çok sayıda kişi yaralandı.

Aşırı sağcı lider Milei, kaynakların sınırlı olduğunu iddia ederken, ekonomiyi düzeltmek ve yüksek enflasyonla mücadele etmek için kamu harcamalarını kısmayı hedefleyen politikalarla tekliflere kapıyı kapattı.

Kaynak: İHA