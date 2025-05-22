Uzmanından 'Korkutucu' Deepfake Uyarısı: Gördüklerimize Artık Güvenemeyeceğiz

Berlin'de düzenlenen GITEX Europe 2025 teknoloji fuarında konuşan İngiltere merkezli Deep Fusion şirketinin Yaratıcı Yapay Zeka Başkanı Darkin, yapay zekanın geldiği noktayı gözler önüne serdi. 20 yıldır sinema sektöründe görsel efektler üzerinde çalışan Darkin, artık sadece özel efektlerin değil, gerçekliğin de yapay olarak üretilebildiğini vurguladı.

Darkin, özellikle deepfake teknolojisinin yalnızca kötü amaçlarla değil, sinema ve medya alanında da etkili şekilde kullanılabileceğini söyledi.

Örneğin, bir dublörün yüzünü orijinal aktörle değiştirmenin etik bir deepfake örneği olduğunu belirtti. Ayrıca vefat etmiş kişilerle yapılmış röportaj kayıtlarının canlandırılarak video haline getirilmesinin de bu teknolojiyle mümkün olduğunu dile getirdi.

Ancak asıl dikkat çeken kısım, yapay zekanın ulaştığı korkutucu boyuttu. Darkin, "Artık videolarda gördüğünüz şeylerin gerçekten yaşanıp yaşanmadığını ayırt etmek neredeyse imkansız hale geliyor. Bu çok tehlikeli bir eşik" sözleriyle uyardı.

Deepfake içeriklerin mutlaka etiketlenmesi gerektiğini, aksi halde sahte videoların toplumda ciddi güven krizlerine yol açabileceğini söyledi.

Darkin, sahteciliğin yalnızca basılı materyallerde değil, artık yüksek çözünürlüklü videolarda da kolayca yapılabildiğine dikkat çekerek, "İnsanlar izledikleri içerikleri sorgulamalı. Şu anda deepfake'i anlamanın yolları var, ama bir noktadan sonra bu yöntemler de işe yaramayacak" dedi.

Yapay zekanın Hollywood kalitesinde filmleri evde üretmeyi mümkün kıldığını belirten Darkin, "Senaryoyu yapay zekaya yazdırıp, karakterleri oluşturabilecek, seslerini seçebilecek, hatta geçmişte yaşamış oyuncuları bile canlandırabileceksiniz. Tüm bunları oturma odanızda yapmanız mümkün olacak" diyerek sinema üretiminin demokratikleşeceğini, ancak bununla birlikte yeni etik ve güvenlik tartışmalarının da büyüyeceğini kaydetti.

Kaynak: AA