Güney Kore'de Pornografi Alarmı! Devlet Başkanı Talimat Verdi

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, ülkede gittikçe yaygınlaşan deepfake pornografisinin kurbanı olan kadınları ve kız çocuklarını hedef alan "dijital cinsel suç salgınına" karşı operasyon emri verdi.

Güney Kore medyasında yer alan haberlere göre, Telegram mesajlaşma uygulaması, sahte cinsel içerikli resim ve videolar oluşturarak yaymak amacıyla kullanılıyor. Yoon'un açıklamaları, ülkede yaşayan tüm kadınların potansiyel kurbanlar olduğu yönündeki uyarıların ardından geldi.

SALDIRGAN TAKİP BAŞLATILACAK

Yonhap haber ajansı, bugün başlaması planlanan yedi aylık operasyon kapsamında pornografik içerikleri hazırlayan ve yayan kişilere karşı "saldırgan bir şekilde" takip başlatılacağını, özellikle çocukları ve gençleri istismar edenlere odaklanılacağını duyurdu.

Devlet Başkanı Yoon, "Bu dijital cinsel suçları ortadan kaldırmak için kapsamlı bir şekilde soruşturmaları ve ele almaları" çağrısında bulundu.

220 BİN KİŞİLİK TELEGRAM KANALI

Bir Telegram sohbet odası, kadınların ve kız çocuklarının fotoğraflarını değiştirerek deepfake görüntüler oluşturan ve paylaşan yaklaşık 220 bin üye ile olayın merkezinde yer aldı. Güney Kore medyası, kurbanlar arasında üniversite öğrencileri, öğretmenler ve askeri personelin bulunduğunu bildirdi.

Açıklamaya göre suçlular, kadın askerlerin üniformalı fotoğraflarını kullanarak onları "birer cinsel obje" olarak paylaşıyor.

ÖĞRENCİLER DE HEDEFTE

Faillerin, mağdurların fotoğraflarını kaydetmek veya ekran görüntüsü almak için Instagram gibi sosyal medya platformlarını kullandıkları ve daha sonra bunları pornografik materyal oluşturmak için kullandıkları aktarıldı.

Telegram kanallarının üniversite, lise ve ortaokul öğrencilerine ait deepfake videoların paylaşılmasında kullanıldığı öne sürüldü. Kore Öğretmenler ve Eğitim Çalışanları Sendikası, öğrencileri içeren cinsel içerikli deepfake videolardan haberdar olduklarını ve eğitim bakanlığından konuyla ilgili soruşturma başlatmasını istediklerini açıkladı.



Güney Kore yasalarına göre, cinsel içerikli deepfake içerikler üretip bunları dağıtmak isteyenlere beş yıl hapis veya 50 milyon won (37 bin 500 dolar) para cezası veriliyor.

SUÇLULARIN ÇOĞU REŞİT DEĞİL

Ülkenin polis teşkilatına göre, yılın ilk yedi ayında cinsel içerikli deepfake suçlarına ilişkin 297 vaka bildirildi. Suçlanan 178 kişiden 113'ünün reşit olmadığı aktarıldı.

Sorunun resmi rakamların öne sürdüğünden daha ciddi olduğu düşünülüyor.