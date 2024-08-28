Dev Derbi Polis Grevi Nedeniyle Ertelendi

Hollanda'nın en büyük derbilerinden olan Feyenoord-Ajax karşılaşması, polis sendikalarının grev kararına takıldı. Karşılaşma güvenliğin sağlanamayacağı nedeniyle ertelendi.

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Dev Derbi Polis Grevi Nedeniyle Ertelendi

Hollanda Süper Ligi’nde (Eredivisie) Pazar günü oynanacak olan Feyenoord-Ajax maçı, polis sendikalarının grev kararına takıldı.

İki kulüp arasında geçen maçlar gergin bir havada geçerken, maçta polis olmaması nedeniyle Rotterdam Belediyesi, polis ve savcılık, “Oyuncuların ve taraftarların güvenliğinin yeterince garanti edilemeyeceğini” gerekçe göstererek erteleme kararı aldı.

Hollanda’da görev yapan polis sendikaları erken emeklilik ve daha iyi sosyal haklar için bir süredir eylem yaparken, grev kararı aldı.

Polis sendikaları, futbol maçlarını da seslerini duyurmak için bir fırsat olarak görürken, yeni sezondaki Eredivisie maçlarında Hollanda’daki stadyumlarda polis görev almıyor.

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