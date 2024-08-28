Hakeme Saldırmışlardı! Antalyaspor Başkanı ve Koruması PFDK'ya Sevk Edildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Trendyol Süper Lig'den 5 kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna sevk etti.

TFF'nin sitesinde yer alan açıklamada Göztepe, Kasımpaşa ve Çaykur Rizespor'un, çirkin ve kötü tezahürattan, Fenerbahçe'nin çirkin ve kötü tezahüratın yanı sıra saha olaylarından, Atakaş Hatayspor'un da 6 futbolcusunun sarı, 1 oyuncusunun kırmızı kart görmesi sebebiyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketten disipline gönderildiği belirtildi.

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Açıklamada ayrıca Antalyaspor Başkanı Sinan Boztepe, Antalyaspor kulüp görevlisi Abdulkadir Aydın, Atakaş Hatayspor antrenörü Erman Kılıç ve Sipay Bodrum FK görevlisi Ufuk Oğuz'un da çeşitli nedenlerle PFDK'ye sevk edildi bildirildi.

TFF Hukuk Kurulu tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

ANTALYASPOR A.Ş. Kulübü Başkanı SİNAN BOZTEPE’nin 25.08.2024 tarihinde oynanan ANTALYASPOR A.Ş.-ATAKAŞ HATAYSPOR Trendyol Süper Lig müsabakasındaki “talimatlara aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatı’nın 7/1 maddesi uyarınca, “sportmenliğe aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 36. maddesi uyarınca, “tehdidi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 41. maddesi uyarınca ve “hakem soyunma odası koridorlarındaki hakareti” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 39. maddesi uyarınca 27.08.2024 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine, ANTALYASPOR A.Ş. Kulübü görevlisi ABDULKADİR AYDIN’ın aynı müsabakadaki “talimatlara aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatı’nın 7/1 maddesi uyarınca, “saldırısı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 44. maddesi uyarınca ve “hakareti” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 41. maddesi uyarınca 27.08.2024 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."