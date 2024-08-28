Ferdi Kadıoğlu'ndan Fenerbahçelileri Ağlatan Mesaj

Fenerbahçe'den Brighton'a transferiyle takımına yüklü bir bonservis kazandıran Ferdi Kadıoğlu, ayrılığı ile de taraftarları yasa boğdu.

Sarı-lacivertli kulüpten İngiltere Premier Lig ekiplerinden Brighton & Hove Albion'a transfer olan milli oyuncu Ferdi Kadıoğlu, ayrılığının ardından yaptığı açıklamada “Buraya geldiğim ilk günü hatırlıyorum. O zaman bir çocuktum şimdi buradan büyük bir adam olarak ayrılıyorum. Herkese teşekkür ediyorum. Kolay bir karar değil ama şunu söyleyebilirim ki hem benim için hem kulüp için en iyi opsiyon şu anda bu” diye konuştu.

Milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu, Premier Lig takımlarından Brighton & Hove Albion'a 30 milyon Euro artı bonuslarla transfer oldu. 24 yaşındaki kanat oyuncusu, transferinin ardından Fenerbahçe Kulübü Televizyonu'na açıklamalarda bulundu.

Transfer sürecine dair konuşan milli futbolcu, “Hem benim için, hem kulübümüz için hem de taraftarlarımız için zor bir an ama hayatta bazen böyle şeyler olur, yollarınızın ayrılması gerekebilir. Herkese teşekkür ediyorum, yıllar boyunca gösterdikleri destek için harika taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Buraya geldiğim ilk günü hatırlıyorum. O zaman bir çocuktum şimdi buradan büyük bir adam olarak ayrılıyorum. Herkese teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

'KOLAY BİR KARAR DEĞİLDİ'

Fenerbahçe ile ilk sözleşme imzaladığımda çok gurur duyduğunu aktaran Kadıoğlu, “Bu kadar büyük bir kulübe imza atmaktan dolayı çok mutlu ve gururluydum. Tabii ki başta adapte olmam gerekti çünkü çok gençtim. Dolayısıyla kolay olmadı çünkü artık büyüdüğüm yerden uzaktaydım ve biraz zamana ihtiyacım vardı ama sonrasında çok gelişim gösterdim. Bu konuda bana yardımcı olan ve benim daha iyi oyuncu olmamı sağlayan hocalarıma da çok teşekkür ediyorum. İlk yılımda maalesef sadece bir maç oynamıştım ama böyle olması gerekiyormuş. İkinci yılımda Almanya’da bir kamp yapmıştık ve orada Audi Cup’ta oynamıştım. Yapılan kamp benim için her şeyi değiştirdi diyebilirim. Taraftarlar oynamam için adımı bağırıyorlardı ve Real Madrid maçına ilk 11’de çıkmıştım. Bu benim için her şeyi 180 derece değiştirdi diyebilirim. Daha sonrasında oynadığım ilk lig maçında hemen golümü attım. Benim için inanılmaz bir histi. Sonrasında da gelişerek devam ettim. Çok fazla geliştim ve çok farklı bir oyuncu kimliğine büründüm. Bu anlamda Vitor Pereira’ya teşekkür etmek istiyorum. Beni farklı bir pozisyonda oynattı. Ona minnettarım. Ondan sonra çalıştığım diğer hocalarıma da minnettarım. İsmail Kartal’a, Jorge Jesus’a, benim daha iyi oyuncu olmam için yardımcı olan bu hocalara teşekkür ediyorum. Aynı zamanda Ersun Yanal’a da çok teşekkür ediyorum. Çünkü o da beni ilk oynatan hocamdı. Tabii ki şu anda verilen karar, kolay bir karar değil ama şunu söyleyebilirim ki hem benim için hem kulüp için en iyi opsiyon şu anda bu. Bu transfer sanırım Türkiye Ligi’nin de transfer rekoru olacak” değerlendirmesinde bulundu.

Ferdi, konuşmasını “Taraftarlarımıza her şey için çok teşekkür ediyorum. Kalbimdesiniz” tamamladı ve taraftarı yasa boğdu.