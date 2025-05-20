BM İlk Kez Açıkladı! İsrail'den 'Gazze' Onayı

Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi Sözcüsü Jens Laerke, Gazze'ye yardımları engelleyen İsrail'in, insani yardım malzemesi taşıyan 100 kadar tırın daha Gazze'ye girişini onayladığını açıkladı.

BM İlk Kez Açıkladı! İsrail'den 'Gazze' Onayı

Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (UNOCHA) Sözcüsü Jens Laerke, Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisinin haftalık basın toplantısında değerlendirmelerini paylaştı. İsrail'in Gazze'ye 100 kadar yardım tırının girişini onayladığını belirten Laerke, bunun, 2 Mart'tan sonra ilk kez dün giriş yapması için onay alınan 9 yardım tırına kıyasla önemli bir artış olduğunu belirtti.

Laerke, "Bugün daha fazla kamyonun girmesi için talepte bulunduk ve onay aldık. Dün onaylanandan çok daha fazla" dedi. Bu onayın ardından yardım tırlarının hepsinin bugün Gazze'ye giriş yapmasını beklediklerini aktaran Laerke, yardım malzemelerinin bir an önce dağıtılmasının önemini vurguladı.

'9 KAMYONDAN 5'İ GİRDİ'

Laerke, dün Gazze'ye giriş yapan 5 kamyonun bile İsrail yetkililerinin devam eden kontrol önlemleri nedeniyle henüz teslimat için serbest bırakılmadığını hatırlattı. "Bu 9 kamyondan 5'i aslında Gazze'ye giriş yaptı. Lojistik nedenlerle diğer 4'ü giremedi." ifadelerini kullanan Laerke, geçişlerin karmaşık bir transfer sürecini içerdiğini söyledi.

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Kaynak: AA

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