İspanya'dan İsrail İçin Büyük Adım! 'Rusya Gibi Men Edilecekler'

İspanya'da Hükümet Sözcüsü ve Eğitim ve Spor Bakanı Pilar Alegria, İsrail'in tıpkı Rusya gibi uluslararası spor yarışmalarından men edilmesini istediklerini açıkladı. Çifte standardın yanlış olduğunu vurgulayan Alegria, diğer AB ülkeleriyle de bunu görüşmeye hazır olduğunu açıkladı.

İspanya'dan İsrail İçin Büyük Adım! 'Rusya Gibi Men Edilecekler'

İspanya'da Hükümet Sözcüsü ve Eğitim ve Spor Bakanı Pilar Alegria, Bakanlar Kurulu toplantısının ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu. Alegria, Rusya'nın, Ukrayna'yı işgalinin ardından uluslararası spor müsabakalarından men edildiğini anımsatarak, bunun İsrail için de geçerli olması gerektiğini vurguladı. "Çifte standart" uygulanmaması gerektiğini söyleyen Alegria, İspanya hükümetinin, diğer AB üyesi ülkelerle bu konuyu tartışmaya açık olduğunu belirtti.

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin ardından son Olimpiyat Oyunları gibi yarışmalardan men edilmesinin hükümetler değil, ilgili spor kuruluşları tarafından alınmış bir karar olduğunu kaydeden Alegria, bu kararın artık Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC), Paralimpik Komitesi veya uluslararası spor federasyonlarının inisiyatifinde olduğunu ifade etti.

İspanya'dan İsrail İçin Büyük Adım! 'Rusya Gibi Men Edilecekler' - Resim : 1

NE OLMUŞTU?

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez de dün yaptığı açıklamada, "3 yıl önce Rusya'nın Ukrayna'yı işgali başladığında ve Ukrayna, Rusya'nın uluslararası yarışmalardan çekilmesini ve yakın zamanda Eurovision'da gördüğümüz gibi yarışmaya katılmamasını talep ettiğinde kimse şaşırmamıştı. İsrail için de şaşırmamalı" demişti.

Rusya'nın olduğu gibi İsrail'in de Eurovision Şarkı Yarışması'na katılmasına izin verilmemesi gerektiğini savunan Sanchez, "İsrail de katılmamalı çünkü kültürde çifte standarda izin veremeyiz" şeklinde konuşmuştu.

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Kaynak: AA

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