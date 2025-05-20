Suç Örgütünün Yeni Yöntemi Pes Dedirtti

Zehir tacirleri kullandıkları yöntemle pes dedirtti. Kosta Riko'da faaliyet gösteren bir suç örgütü Pococi cezaevine uyuşturucu madde sokmak için bir kediyi kullandı. Vücuduna uyuşturucu bağlanan kedinin cezaevine girdiğini gören görevliler olay karşısında şaşkına döndü.

Popoci cezaevi görevlileri 6 Mayıs'ta yeşil alan olarak adlandırılan bölgeye bir kedinin geldiğini gördü. Polis ekipleri yeşil bölgeye giren kedi nedeniyle harekete geçti. Kedinin yakalanmasıyla vücuduna sarılmış paketler fark edildi. Paketleri açan polis ekipleri içerisinde uyuşturucu madde olduğunu fark etti.

Kosta Rika Adalet ve Barış Bakanlığı, sosyal medyadan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Olay yerine gelen ekiplerin hızlı müdahalesi sonucu kedi yakalanarak paketlere el konuldu ve paketlerin varış noktasına ulaşması engellendi. Paketler incelendiğinde, birinde 235,65 gram esrar, diğerinde 67,76 gram crack kokain bulunduğu görüldü."

Yapılan resmi açıklamada kedinin durumunun iyi olduğu ve sağlık taraması için Ulusal Hayvan Sağlığı Müdürlüğü'ne gönderildiği belirtildi.

Kaynak: Haber Merkezi