Dolabın İçinden Sera Çıktı! Polisler Gözlerine İnanamadı

Tekirdağ'da bir evde gerçekleştirilen aramada, giysi dolabı görünümlü uyuşturucu serasında skunk yetiştirildiği öğrenildi.

Son Güncelleme:
Dolabın İçinden Sera Çıktı! Polisler Gözlerine İnanamadı

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Şarköy ilçesinde ikamet eden M.M.D. ve S.A. isimli şahısların evine operasyon gerçekleştirildi. Yapılan aramada, evin içerisindeki giysi dolabının iç kısmına iklimlendirme sistemi kurularak skunk üretimi yapıldığı belirlendi.

ÇOK SAYIDA MADDE ELE GEÇİRİLDİ

Evde gerçekleştirilen detaylı aramada iklimlendirme yöntemiyle yetiştirilen 18 kök skunk bitkisi, 532 gram skunk, 5,20 gram skunk tohumu, 1 adet iklimlendirme çadırı, 2 adet öğütme aparatı, 2 adet fan, 1 adet LED aydınlatma lambası, 17 litre bitki besleyici gübre, 1 adet 3 metrelik seyyar kablo, 5 metre havalandırma borusu, 4 adet kumaş saksı, 1 adet vantilatör, 1 adet dijital termometre, 1 adet mekanik zaman saati, 1 adet nem ölçer ve 1 adet pH ölçer ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlemler başlatıldı. Gözaltına alınan M.M.D. tutuklanırken, S.A. ise serbest bırakıldı.

Böyle 'Kültür Mirası' Olur mu! UNESCO Listesindeki Bahçeden Çıktı, Tam 2 Milyar Lira...Böyle 'Kültür Mirası' Olur mu! UNESCO Listesindeki Bahçeden Çıktı, Tam 2 Milyar Lira...Güncel
Çankırı’da Zehir Tacirlerine Operasyon: 4 TutuklamaÇankırı’da Zehir Tacirlerine Operasyon: 4 TutuklamaYurttan Haberler

Kaynak: İHA

Son Güncelleme:
Evdeki Böcek ve Karıncaları Anında Yok Ediyor! Sirke ve Karbonattan 100 Kat Daha Etkili Evdeki Böcek ve Karıncaları Anında Yok Ediyor! Sirke ve Karbonattan 100 Kat Daha Etkili
Eurovision 2025'e Damga Vuran Olay! Azerbaycan 12 Puan Verdi, Sosyal Medya Ayağa Kalktı Eurovision 2025'e Damga Vuran 12 Puan!
Dünya'nın Sonu Beklenenden Daha Yakın! Yeni Araştırmada Uzmanlar Tarih Verdi Dünya'nın Sonu Beklenenden Daha Yakın! Yeni Araştırmada Uzmanlar Tarih Verdi
Ali Koç Tarih Verdi! Seçim Ne Zaman? Fenerbahçe'de Seçim Ne Zaman?
ÇOK OKUNANLAR
İkinci El Araba Alırken Bu Detayı Gözden Kaçıran Yandı! Astarı Yüzünü Geçebilir İkinci El Araba Alırken Bu Detayı Gözden Kaçıran Yandı! Astarı Yüzünü Geçebilir
Manisa'da Fabrika Kuracaktı, BYD'nin Yeni Adresi Belli Oldu! 2 Bin Kişiye İş Verecek Manisa'da Fabrika Kuracaktı, BYD'nin Yeni Adresi Belli Oldu! 2 Bin Kişiye İş Verecek
Bu Bölgelerde Arsası Olanlar Yaşadı! Yatırımcıların Tercih Ettiği İller Belli Oldu, Rekor Arttı Bu Bölgelerde Arsası Olanlar Yaşadı! Yatırımcıların Tercih Ettiği İller Belli Oldu, Rekor Arttı
İslam Memiş: İkinci Dalış Başlıyor Altında 'İkinci Dalış'a Dikkat! Uzman İsimden Kritik Uyarı
Mahfi Eğilmez Asgari Ücret İçin Çok Net Konuştu! Kaçınılmaz Dedi, Tarih Verdi Mahfi Eğilmez Asgari Ücret İçin Çok Net Konuştu! Kaçınılmaz Dedi, Tarih Verdi