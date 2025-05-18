Dolabın İçinden Sera Çıktı! Polisler Gözlerine İnanamadı
Tekirdağ'da bir evde gerçekleştirilen aramada, giysi dolabı görünümlü uyuşturucu serasında skunk yetiştirildiği öğrenildi.
Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Şarköy ilçesinde ikamet eden M.M.D. ve S.A. isimli şahısların evine operasyon gerçekleştirildi. Yapılan aramada, evin içerisindeki giysi dolabının iç kısmına iklimlendirme sistemi kurularak skunk üretimi yapıldığı belirlendi.
ÇOK SAYIDA MADDE ELE GEÇİRİLDİ
Evde gerçekleştirilen detaylı aramada iklimlendirme yöntemiyle yetiştirilen 18 kök skunk bitkisi, 532 gram skunk, 5,20 gram skunk tohumu, 1 adet iklimlendirme çadırı, 2 adet öğütme aparatı, 2 adet fan, 1 adet LED aydınlatma lambası, 17 litre bitki besleyici gübre, 1 adet 3 metrelik seyyar kablo, 5 metre havalandırma borusu, 4 adet kumaş saksı, 1 adet vantilatör, 1 adet dijital termometre, 1 adet mekanik zaman saati, 1 adet nem ölçer ve 1 adet pH ölçer ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlemler başlatıldı. Gözaltına alınan M.M.D. tutuklanırken, S.A. ise serbest bırakıldı.
Kaynak: İHA