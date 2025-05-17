Çankırı’da Zehir Tacirlerine Operasyon: 4 Tutuklama

Çankırıda polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda uyuşturucu madde ile yakalanan 15 şahıs gözaltına alındı. Şüphelilerden 4’ü tutuklandı.

Çankırı’da Zehir Tacirlerine Operasyon: 4 Tutuklama

Çankırı’da Şabanözü Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Şabanözü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çeşitli adreslere gerçekleştirdiği eş zamanlı operasyonda 15 şüpheliyi yakaladı.

Adreslerde yapılan aramalarda çeşitli tür ve miktarda uyuşturucu, tarihi eser niteliğinde objeler, ruhsatsız tüfek, bıçak, sallama, muşta ve uyuşturucu kullanma aparatları ele geçirildi.

Adliyeye sevk edilen A.C.E., M.E., C.T. ve E.K. tutuklandı, diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: İHA

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