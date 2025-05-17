Isparta’da Bin 256 Kullanımlık Madde Ele Geçirildi

Isparta’da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda bin 256 kullanımlık kâğıda emdirilmiş sentetik kannabinoid ele geçirildi. Operasyonda 1 şahıs "uyuşturucu ticareti" suçundan gözaltına alındı.

Isparta’da Bin 256 Kullanımlık Madde Ele Geçirildi

Isparta kent merkezinde dün düzenlenen uyuşturucu operasyonunda emniyet ekipleri başarılı bir çalışma gerçekleştirdi.

Operasyon sonucu yapılan aramalarda toplamda bin 256 kullanımlık kağıda emdirilmiş sentetik kannabinoid maddesi ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak 3 şüpheli hakkında "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanmak" suçundan adli işlem yapılırken, 1 şüpheli ise "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti" suçundan gözaltına alındı.

Kaynak: İHA

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