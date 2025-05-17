İki Firari Manisa’da Yakalandı
Manisa’nın Turgutlu ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan iki şahıs yakalandı.
Manisa’da Turgutlu İlçe Jandarma Komutanlığı koordinesinde, Urganlı Jandarma Karakol Komutanlığı ve Turgutlu Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerinin ortak çalışmasıyla 16 Mayıs'ta operasyon düzenlendi.
Operasyonda, "Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma" ve "Kasten Yaralama" suçlarından hakkında kesinleşmiş 17 yıl hapis cezası bulunan A.İ.Y. (46) ile "Silahlı Yağma" suçundan kesinleşmiş 13 yıl 8 ay hapis cezası bulunan U.Ç. (38) yakalanarak gözaltına alındı.
Yakalanan şahıslar, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.
Kaynak: İHA
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