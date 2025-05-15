ABD-Çin Arasındaki 'Tarife' Restleşmesine 90 Gün Ara

ABD Başkanı Donald Trump’ın radikal ek gümrük vergisi kararının ardından Çin ile ABD arasında adeta vergi savaşı başlamıştı. Taraflar daha sonra bir araya gelerek söz konusu yaptırımları geri alma kararı almıştı.

Çin'in, karşılıklı tarife artışlarına misilleme olarak bu ülkenin bazı şirketlerine getirdiği yaptırımları ABD ile varılan uzlaşmasının ardından durdurduğu açıklandı.

Çin Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamada, ABD ile tarife restleşmesi sırasında "güvenilmez varlık" listesine alınan 17 şirket ile ihracat kontrolü listesine alınan 28 şirkete ilişkin kararların 90 gün için askıya alındığı belirtildi.

11 ABD'Lİ ŞİRKETE İHRACAT YASAĞI KARARI ALINMIŞTI

Çin, ABD'nin 2 Nisan'da "karşılıklı tarife" artışını duyurmasının ardından 4 Nisan'da buna aynı oranda karşılık vermiş, ayrıca 16 ABD şirketini askeri ve sivil ikili kullanımı olan ürünlerinin ihracatını izne tabi kılan ihracat kontrolü listesine, 11 ABD şirketini ise ihracat yasağı uygulanan "güvenilmez varlık" listesine almıştı.

Pekin yönetimi, ABD ile tarife restleşmesinin tırmanmasının ardından 9 Nisan'da bu kez 12 ABD şirketini ihracat kontrol listesine ve 6 ABD şirketini "güvenilmez varlık" listesine eklediğini duyurmuştu.

Kaynak: AA