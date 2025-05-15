ABD-Çin Arasındaki 'Tarife' Restleşmesine 90 Gün Ara

ABD ile Çin'in gümrük vergisi konusunda anlaşmaya varmasının ardından Çin'den yeni hamle geldi. Çin'in, karşılıklı tarife artışlarına misilleme olarak bu ülkenin bazı şirketlerine getirdiği yaptırımları ABD ile varılan uzlaşmasının ardından durdurduğu bildirildi.

Son Güncelleme:
ABD-Çin Arasındaki 'Tarife' Restleşmesine 90 Gün Ara

ABD Başkanı Donald Trump’ın radikal ek gümrük vergisi kararının ardından Çin ile ABD arasında adeta vergi savaşı başlamıştı. Taraflar daha sonra bir araya gelerek söz konusu yaptırımları geri alma kararı almıştı.

Çin'in, karşılıklı tarife artışlarına misilleme olarak bu ülkenin bazı şirketlerine getirdiği yaptırımları ABD ile varılan uzlaşmasının ardından durdurduğu açıklandı.

Çin Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamada, ABD ile tarife restleşmesi sırasında "güvenilmez varlık" listesine alınan 17 şirket ile ihracat kontrolü listesine alınan 28 şirkete ilişkin kararların 90 gün için askıya alındığı belirtildi.

11 ABD'Lİ ŞİRKETE İHRACAT YASAĞI KARARI ALINMIŞTI

Çin, ABD'nin 2 Nisan'da "karşılıklı tarife" artışını duyurmasının ardından 4 Nisan'da buna aynı oranda karşılık vermiş, ayrıca 16 ABD şirketini askeri ve sivil ikili kullanımı olan ürünlerinin ihracatını izne tabi kılan ihracat kontrolü listesine, 11 ABD şirketini ise ihracat yasağı uygulanan "güvenilmez varlık" listesine almıştı.

Pekin yönetimi, ABD ile tarife restleşmesinin tırmanmasının ardından 9 Nisan'da bu kez 12 ABD şirketini ihracat kontrol listesine ve 6 ABD şirketini "güvenilmez varlık" listesine eklediğini duyurmuştu.

ABD-Çin Gümrük Anlaşması Piyasaları Salladı! Altın Çakıldı, Dolar ve Bitcoin YükseldiABD-Çin Gümrük Anlaşması Piyasaları Salladı! Altın Çakıldı, Dolar ve Bitcoin YükseldiEkonomi

Kaynak: AA

Etiketler
ABD Çin Gümrük Vergisi
Son Güncelleme:
Avustralya’da Plajda Dehşet! Köpek Balığı Saldıran Kişi Hastanelik Oldu Avustralya'da Plajda Köpek Balığı Dehşeti
Ev Yapımı Aloe Vera Yüz Kremi Nasıl Yapılır? Meğer Bu Kadar Basitmiş Ev Yapımı Aloe Vera Yüz Kremi Nasıl Yapılır? Meğer Bu Kadar Basitmiş
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Zelenskiy'nin Görüşmesi Başladı Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Zelenskiy'nin Görüşmesi Başladı
Her Gün Bir Bardak Kefir İçmenin Vücuda 5 Önemli Etkisi Her Gün Bir Bardak Kefir İçmenin Vücuda 5 Önemli Etkisi
ÇOK OKUNANLAR
Emekli Maaşı, Promosyon, Evde Bakım Aylığı, Dul ve Yetim Maaşı... Bütün Ödemeler Sil Baştan! Yeni Gelir Tablosu Ortaya Çıktı Emekli Maaşı, Promosyon, Evde Bakım Aylığı, Dul ve Yetim Maaşı... Bütün Ödemeler Sil Baştan!
Sahnede Hayatını Kaybetmişti: Metin Arolat'ın Otopsi Raporu Ortaya Çıktı Metin Arolat'ın Otopsi Raporu Ortaya Çıktı
Tüm Kurumlara Yazı Gitti: O Parayı Alan Herkes Yandı! Hepsi Faiziyle Geri Ödenecek! Ödemeyene Haciz Yolda Tüm Kurumlara Yazı Gitti: O Parayı Alan Herkes Yandı! Hepsi Faiziyle Geri Ödenecek
Bülent Ersoy Vasiyetini İlk Kez Açıkladı! Servetini Kime Bırakacak? Bülent Ersoy Vasiyetini İlk Kez Açıkladı! Servetini Kime Bırakacak?
Trafikte Yeni Dönem: Bunu Yapan Yandı! Cezalar Katlanıyor, Ehliyete El Konuluyor Trafikte Yeni Dönem: Bunu Yapan Yandı! Cezalar Katlanıyor, Ehliyete El Konuluyor