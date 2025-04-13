Macron, 'Filistin'i Tanıyabiliriz' Dedi, Yair Netanyahu Hakaret Etti

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun oğlu Yair Netanyahu, Filistin devletini tanıyabileceklerini duyuran Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a hakaret etti.

Yair Netanyahu, X hesabından yaptığı paylaşımda, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a yönelik ağır sözler kullandı.

'CANIN CEHENNEME'

Macron'un Filistinlilerin bir devlete sahip olması yönündeki meşru haklarını desteklediklerini belirttiği paylaşımını alıntılayan Yair, Macron'a "Canın cehenneme!" dedi

Yair, Fransa Cumhurbaşkanına hakaret ettiği paylaşımın devamında, "Yeni Kaledonya'nın bağımsızlığına evet! Fransız Polinezyası'nın bağımsızlığına evet! Korsika'nın bağımsızlığına evet! Bask Ülkesi'nin bağımsızlığına evet! Fransız Ginesi'nin bağımsızlığına evet!" ifadeleriyle Fransa liderine göndermede de bulundu.

PARA CEZASINA ÇARPTIRILMIŞTI

Yair Netanyahu, daha önce de sosyal medya hesabından yaptığı hakaret içerikli paylaşımlarla gündeme gelmişti.

Yair, kişisel sosyal medya hesabından 2020'deki genel seçimlerin kampanya sürecinde, muhalefet lideri Benny Gantz'ın, liderlik ettiği ittifaka mensup bir aktivist ile ‘uygunsuz ilişki içinde’ olduğunu öne sürmüştü.

İsrail mahkemesi, Yair’in söz konusu iddiası nedeniyle "hakaret ve iftira" suçundan yaklaşık 34 bin dolar tazminat ödemesine karar vermişti.

BABASINDAN SOSYAL MEDYA KISITLAMASI

İsrail Başbakanı Netanyahu, geçen yıl mart ayında oğlu Yair'in sosyal medya kullanımını kısıtlamıştı.

MACRON NE DEMİŞTİ?

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Mısır'a yaptığı 2 günlük ziyareti sonrası France 5 kanalına verdiği röportajda, "(Filistin'i) tanımaya doğru ilerlemeliyiz ve önümüzdeki aylarda buna varabiliriz" ifadeleriyle sürece yeşil ışık yakmıştı.

Macron, Filistin'i tanıma meselesini Suudi Arabistan ile eş başkanlığını yapacakları iki devletli çözüme ilişkin uluslararası konferansta sonuçlandırmayı amaçladıklarını da ifade etmişti.

Kaynak: AA