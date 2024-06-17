İsrail Başbakanı Netanyahu'nun oğlundan orduya 'ihanet' suçlaması

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun oğlu Yair Netanyahu, İsrail ordusunu ve İç Güvenlik Teşkilatı Şin-Bet'i (Şabak) 7 Ekim 2023 saldırılarındaki 'başarısızlıklar' nedeniyle 'ihanet' ile suçladı.

İsrail Başbakanı Netanyahu'nun oğlundan orduya 'ihanet' suçlaması

Yair Netanyahu, İsrail Yüksek Mahkemesi'nin dün aldığı, 7 Ekim'deki başarısızlıklarla ilgili yürütülen soruşturmayı temmuz ayındaki duruşmaya kadar durdurma kararına tepki gösterdi.

Netanyahu, "Neyi gizlemeye çalışıyorlar? İhanet yoksa neden dış ve bağımsız tarafların soruşturma yapmasından korkuyorlar?" diye sordu.

Öte yandan, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da 7 Ekim'deki saldırılarla ilgili olarak, İsrail ordusu ve İç Güvenlik Teşkilatı Şin-Bet'i "güvenlik ve istihbarat zafiyeti" nedeniyle suçlamıştı.

İsrail medyasında, Genelkurmay Başkanı ve üst düzey askeri yetkililer, saldırılara ilişkin alınan "erken uyarıdan" habersiz olduğu öne sürülmüştü.

Kaynak: AA

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