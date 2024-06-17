İsrail Lübnan'ın güneyinde bir aracı vurdu: 1 Hizbullah mensubu öldü

İsrail ordusu Lübnan’ın güneyindeki bir araca hava saldırısı düzenledi. Saldırıda 1 Hizbullah mensubunun öldüğü bildirildi.

İsrail Lübnan'ın güneyinde bir aracı vurdu: 1 Hizbullah mensubu öldü

Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan habere göre, İsrail ordusuna ait insansız hava aracı (İHA), Sur kentinin Şehabiye beldesinde bir aracı hedef aldı.

Saldırıda 1 kişinin hayatını kaybettiği, aracın tamamen yandığı ve bölgeye ambulansların sevk edildiği kaydedildi.

Haberde, saldırıda ölen kişinin kimliğine ilişkin ise bilgi verilmedi.

HİZBULLAH'TAN TAZİYE MESAJI

Hizbullah Hareketi'nden yapılan yazılı açıklamada, saldırıda 1979 doğumlu Muhammed Mustafa Eyyüb isimli bir Hizbullah mensubunun "Kudüs yolunda" hayatını kaybettiği ifade edildi.

İsrail-Lübnan arasındaki "mavi hat" olarak tabir edilen sınır hattında, son haftalarda tırmanan bir gerilim yaşanıyor.

İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, dün akşam yaptığı açıklamada, "Hizbullah'ın 7 Ekim'den bu yana Lübnan'dan İsrail'e 5 binden fazla roket, tanksavar mermisi ve İHA ateşlediğini" bildirmişti.

Hagari, "Hizbullah'ın artan saldırıları bizi daha geniş bir tırmanışın eşiğine getiriyor. Lübnan ve bölge için yıkıcı sonuçlar doğurabilecek bir tırmanış bu." ifadesini kullanmıştı.

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Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırılarını sürdüren İsrail, kuzey sınırında da Lübnan Hizbullahı ile çatışıyor.

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Kaynak: AA

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