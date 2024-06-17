Putin'den iadeiziyaret: Kuzey Kore'ye gidiyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin yarın Kuzey Kore lideri Kim Jong-un’a iadeiziyarette bulunacak.

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Putin'den iadeiziyaret: Kuzey Kore'ye gidiyor

Rusya ve Kuzey Kore arasındaki ilişkiler güçleniyor. Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un geçtiğimiz yıl yaptığı Rusya ziyaretinin ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den iadeiziyaret adımı geldi. Kremlin tarafından yapılan açıklamada, Putin'in yarın Kuzey Kore'ye gideceği ve ziyaretin Çarşamba gününe kadar süreceği belirtildi. Açıklamada, ziyaretin Moskova'nın nükleer silahlara sahip bir devletle gelişen ortaklığının altını çizen son derece ender bir gezi olacağı belirtildi.

Açıklamada ayrıca, “Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'un daveti üzerine Vladimir Putin dostane bir devlet ziyareti gerçekleştirecek” ifadeleri kullanıldı.

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Kaynak: İHA

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